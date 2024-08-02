17 فناناً إماراتياً يدبلجون فيلم "مالايالام" لأول مرة

هكذا بدأت القصة مع المرزوقي. وبعد مرور الوقت حتى عام 2024، أصبح يُسهم بصوته في عدة شخصيات في الفيلم. سألناه إن كان ذلك سهلاً. بالنسبة للمرزوقي، الذي يقوم بتسجيل التعليقات الصوتية لقناته الخاصة، كان الأمر "سهلاً نوعاً ما" لأنه فهم المواقف ونبرة كل مشهد مطلوب. قال: "بذلت قصارى جهدي وسعدت بأنهم أحبوا عملي، وفي النهاية منحوني ثلاثة شخصيات إضافية لأدائها بصوتي".