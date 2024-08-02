17 فناناً إماراتياً يدبلجون فيلم "مالايالام" لأول مرة
تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لإنجاز معلم هام آخر، وهذه المرة في مجال الترفيه. حيث يمكن لعشاق السينما التوجه إلى دور العرض لمشاهدة النسخة العربية المرتقبة من فيلم" توربو" للنجم الهندي "مامووتي"، والمقرر عرضه لأول مرة في دور السينما بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم 2 أغسطس.
من المقرر أن يكون فيلم " توربو"Turbo Arab أول فيلم "مالايالام" مدبلج إماراتي يتم عرضه في دور العرض في المنطقة. وكان منشئ المحتوى الإماراتي الشهير أحمد المرزوقي (@chai_with_ahmad على Instagram) من بين العديد من السكان المحليين الآخرين الذين تم إحضارهم لدبلجة الشخصيات في الفيلم.
عندما التقينا بالمرزوقي في العرض الأول للفيلم يوم 30 يوليو، أخبرنا عن مدى سعادته لكونه جزءاً من المشروع. يعود حب المرزوقي للأفلام الهندية إلى إطلاق فيلم "خال ناياك" عام 1993، عندما شاهد الإماراتي الفيلم بطولة سانجاي دوت مع والدته لأول مرة.
بعد ذلك، قال في محادثة مع الخليج تايمز ، "أخبرت أمي أنني أريد جميع القنوات التلفزيونية عن بوليوود. الآن، يطلقون عليّ اسم Bollywood Wikipedia، فأنا أشاهد هذه الأفلام بدون ترجمة."
هكذا بدأت القصة مع المرزوقي. وبعد مرور الوقت حتى عام 2024، أصبح يُسهم بصوته في عدة شخصيات في الفيلم. سألناه إن كان ذلك سهلاً. بالنسبة للمرزوقي، الذي يقوم بتسجيل التعليقات الصوتية لقناته الخاصة، كان الأمر "سهلاً نوعاً ما" لأنه فهم المواقف ونبرة كل مشهد مطلوب. قال: "بذلت قصارى جهدي وسعدت بأنهم أحبوا عملي، وفي النهاية منحوني ثلاثة شخصيات إضافية لأدائها بصوتي".
كونه جزءاً من هذا المشروع الأول، فقد جعل المرزوقي فخوراً بنفسه. وقال "إنها خطوة جديدة تماما وآمل حقا أن تنمو لأنني أعرف الآن أن لدينا الكثير من الشباب الإماراتي الموهوبين". "لقد فتحنا الفرصة للجميع، وإذا حقق برنامج Turbo Arab نجاحاً، فيمكننا إجراء المزيد من الدبلجة للأفلام الهندية وأنواع أخرى من الأفلام."
ويضم المشروع 17 فناناً صوتياً، من بينهم 11 موهبة إماراتية شابة، مما يظهر التزاماً قوياً بتمكين المواهب المحلية في صناعة الترفيه على الصعيدين الوطني والدولي.
ومع ذلك، تقف على رأس هذا المشروع فتاتان إماراتيتان معروفتان بطلاقتهما في اللغة المالايالامية. أطلقت نورة ومريم الهلالي، إلى جانب ريبين عارف، رئيس التسويق في شركة Truth Global Films، مشروع الحلم هذا وحولتاه إلى حقيقة في ثلاثة أسابيع فقط.
وكانت الدبلجة سهلة بالنسبة للأختان الإماراتيتان الناطقتان باللغة المالايالامية واللتان أنهيتا مشاهدتهن في ثلاثة أيام فقط. "لم نكن بحاجة إلى السيناريو، لقد سمعنا الحوارات باللغة المالايالامية وقلناها بصوت عالٍ باللغة العربية وتم تسجيلها."
منشئ المحتوى الشهير المقيم في دبي، أحمد صلاح، يؤدي صوت "مامووتي" في الفيلم. يُعرف هذا الشخصية العامة الهندية، صاحب الحضور المهيمن على وسائل التواصل الاجتماعي، بطلاقته في اللغة العربية.
فيلم "توربو" من إخراج فيساك، يلعب فيه ماموتي دور توربو خوسيه، سائق الجيب المعروف بحسه العالي للعدالة والولاء. تدور القصة حول توربو الذي يساعد صديقه المقرب جيري، مدير البنك، الذي يتعرض للعنف الشديد في يوم زفافه. في تطور مفاجئ للأحداث، يدعم توربو جيري في رفض عرض الزواج عندما يبدأ جيري بالتردد بشأن الزفاف.