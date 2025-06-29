17 عاماً وراء المقود: آباء الإمارات يواجهون "ضبابية" بدء دروس القيادة

يواجه الآباء والأمهات الذين يرغبون في تسجيل أبنائهم المراهقين في دروس القيادة هذا الصيف عقبة. فرغم صدور قانون جديد يسمح للشباب الذين تبلغ أعمارهم 17 عامًا فأكثر بالتقدم للحصول على رخصة قيادة، لا تزال معظم المعاهد في الإمارات العربية المتحدة تشترط ألا يقل عمر المتقدمين عن 17.5 عامًا قبل السماح لهم بالتسجيل في الدورات. وقد أشار العديد من الآباء والأمهات إلى أن هذه "فرصة ضائعة" للعديد من المراهقين.