17 حالة وفاة لسائقي التوصيل في دبي 2024
قال ضابط شرطة بارز في حديثه لصحيفة "خليج تايمز" إن 17 سائق توصيل لقوا حتفهم في حوادث في دبي العام الماضي. وسجلت دبي 616 حادثاً تورط فيها راكبو دراجات نارية في عام 2024، أسفرت عن 26 حالة وفاة.
وقال المقدم عبد الرحمن عبيد جمعة الفلاسي، مدير إدارة التثقيف المروري في شرطة دبي، إن راكبي الدراجات النارية يشكلون نحو 20% من إجمالي الوفيات في الإمارة.
وأضاف أن "عدد الدراجات النارية المسجلة في دبي يتزايد، خاصة لأغراض التوصيل. وقد شهدنا ارتفاعاً بنسبة تزيد عن 150% في تسجيل الدراجات النارية من عام 2019 إلى عام 2020. ومنذ ذلك الحين، شهدنا نمواً بنسبة 20% في عدد التسجيلات".
وكان الفلاسي يتحدث خلال مؤتمر نظمته مجموعة المطاعم في غرفة دبي يوم الاثنين.
وفي نوفمبر 2024، كشفت شرطة دبي عن تسجيل 18 حالة وفاة بين راكبي الدراجات النارية.
وشهدت دبي والإمارات العربية المتحدة زيادة هائلة في الطلب على خدمات التوصيل إلى المنازل في عام 2020 - عام الوباء - بسبب القيود المفروضة على المقيمين ومنافذ بيع الأطعمة والمشروبات.
وأضاف خلال حديثه خلال الندوة النقاشية، أن عدد الدراجات النارية التابعة للمطاعم ارتفع بشكل ملحوظ خلال عام 2020.
وأضاف الفلاسي: "نعمل بشكل وثيق مع شركات التوصيل مثل طلبات وكريم ودليفرو ونون. وننظم محاضرات توعوية كل أسبوع، وأحياناً في أوقات الراحة الخاصة بهم. وهناك أيضاً حملة على المستوى الاتحادي من بداية يناير إلى نوفمبر 2025. وفي الشهرين الأولين، نقوم بحملات تستهدف الجنسيات التي يقيمون فيها بشكل أساسي".
وأضاف أن عدد السكان وعدد المركبات في دبي يتزايد أيضاً، مما يؤدي إلى ارتفاع عدد الوفيات، وقال: "هدفنا هو تقليل الوفيات وهو مؤشر أداء وطني نعمل على تحقيقه".
قال سلطان إبراهيم الأكرف، مدير إدارة شؤون السائقين بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، إن نحو 42% من حوادث الدراجات النارية تقع بسبب الاقتراب الشديد من السيارات القادمة من الخلف، و25% بسبب الانعطافات المفاجئة من جانب راكبي الدراجات النارية.
وأضاف: "إن هؤلاء الأشخاص الذين يأتون إلى هنا لتوفير حياة أفضل لأسرهم، نبذل جهودنا لضمان سلامتهم، لأن أسرهم تعاني في حالة الوفاة. ونحن نحاول التأكد من أن كل من يأتي للعمل هنا يعود إلى منزله سالماً".