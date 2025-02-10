17 حالة وفاة لسائقي التوصيل في دبي 2024

قال ضابط شرطة بارز في حديثه لصحيفة "خليج تايمز" إن 17 سائق توصيل لقوا حتفهم في حوادث في دبي العام الماضي. وسجلت دبي 616 حادثاً تورط فيها راكبو دراجات نارية في عام 2024، أسفرت عن 26 حالة وفاة.

وقال المقدم عبد الرحمن عبيد جمعة الفلاسي، مدير إدارة التثقيف المروري في شرطة دبي، إن راكبي الدراجات النارية يشكلون نحو 20% من إجمالي الوفيات في الإمارة.