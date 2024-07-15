16.8مليون درهم أهدرها المقيمون على ال"شنغن"

وحتى 11 يونيو 2024، كانت تكلفة تقديم طلب تأشيرة شنغن حوالي 320 درهماً (80 يورو). ومن بين المصاريف الأخرى، هناك أيضاً رسوم الخدمات التي تختلف حسب المنطقة، ومع ذلك، اعتباراً من 11 يونيو من هذا العام، أعلنت المفوضية الأوروبية عن زيادة عالمية في تكلفة تأشيرات شنغن (التأشيرة نوع C) بنسبة 12%.

ويشير التقرير إلى أنّ المقيمين في دولة الإمارات قدموا إجمالي 233,932 طلب تأشيرة شنغن في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24.97 بالمائة مقارنة بعام 2022. وشكل المتقدمون من الدولة 2.27 بالمائة من مجموع طلبات التأشيرة المقدمة عالمياً، مما يجعلها الدولة العاشرة مع أكبر عدد من طلبات تأشيرة شنغن المقدمة في العام الماضي. كما أنفقوا ما مجموعه 74.9 مليون درهم (18.7 مليون يورو) على طلبات تأشيرة شنغن.