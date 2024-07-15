16.8مليون درهم أهدرها المقيمون على ال"شنغن"
أهدر سكان الإمارات الراغبين في السفر إلى أوروبا مبلغاً ضخماً قدره 16.8 مليون درهم (4.19 مليون يورو) على طلبات الحصول على تأشيرة شنغن المرفوضة في عام 2023. وذلك وفق تقرير حديث
وبلغت نسبة طلبات التأشيرة المرفوضة من الإمارات العام الماضي 22.44%، أي أعلى بنسبة 25% عن العام السابق، وفقاً لموقع Schengen Visa Info، الذي يقول أنه قدم إرشادات "لأكثر من 280 مليون شخص" منذ عام 2013.
وحتى 11 يونيو 2024، كانت تكلفة تقديم طلب تأشيرة شنغن حوالي 320 درهماً (80 يورو). ومن بين المصاريف الأخرى، هناك أيضاً رسوم الخدمات التي تختلف حسب المنطقة، ومع ذلك، اعتباراً من 11 يونيو من هذا العام، أعلنت المفوضية الأوروبية عن زيادة عالمية في تكلفة تأشيرات شنغن (التأشيرة نوع C) بنسبة 12%.
ويشير التقرير إلى أنّ المقيمين في دولة الإمارات قدموا إجمالي 233,932 طلب تأشيرة شنغن في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24.97 بالمائة مقارنة بعام 2022. وشكل المتقدمون من الدولة 2.27 بالمائة من مجموع طلبات التأشيرة المقدمة عالمياً، مما يجعلها الدولة العاشرة مع أكبر عدد من طلبات تأشيرة شنغن المقدمة في العام الماضي. كما أنفقوا ما مجموعه 74.9 مليون درهم (18.7 مليون يورو) على طلبات تأشيرة شنغن.
وتسمح تأشيرة شنغن بالسفر بسهولة عبر 27 دولة أوروبية. وكانت ألمانيا الوجهة الأكثر تفضيلاً للوافدين المتقدمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغ إجمالي طلبات التأشيرة المقدمة للدولة 26.024 في عام 2023.
وفي الوقت نفسه، كانت ألمانيا هي التي رفضت معظم طلبات التأشيرة من الإمارات، حيث تم رفض 6283 تأشيرة من أصل 26024 تأشيرة. تلقت ليتوانيا أقل عدد من طلبات التأشيرة – 327 – من الإمارات.
وحصل المقيمون في الإمارات على ما مجموعه 177,213 تأشيرة شنغن في عام 2023، ومنحتهم إسبانيا معظمها – 20,843 – بمعدل موافقة 80.09 في المائة.
وكانت بولندا هي أسهل دولة في منطقة شنغن في الحصول على تأشيرة دخول من الإمارات، حيث تمت الموافقة على 90.61% من 20,843 طلب تأشيرة.