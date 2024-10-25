الإمارات
165 ألف درهم غرامة معتدين على محمية الوثبة
لدخولهم محمية طبيعية غير مفتوحة للجمهوردون تصريح وإتلاف الموائل الحيوية للحيوانات
قالت السلطات يوم الجمعة إن عددا من الأشخاص تم تغريمهم بمبلغ 165 ألف درهم في أبوظبي لدخولهم محمية طبيعية دون تصريح وإتلاف الموائل الحيوية للحيوانات.
وقالت هيئة البيئة في أبوظبي إنها رصدت المخالفة في إحدى محمياتها الطبيعية بمنطقة الوثبة، وهي مناطق محمية غير مفتوحة للجمهور.
وقالت هيئة البيئة - أبوظبي: "إن الحفاظ على التنوع البيولوجي والتراث الطبيعي للإمارة مسؤولية مشتركة، فلنلتزم جميعاً بالقوانين البيئية ونساهم في حماية مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة، فمعاً يمكننا العمل من أجل بيئة أفضل".