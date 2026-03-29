162 كيلومتراً من مسارات الدراجات ترسم ملامح التنقل بدبي

بينما كانت دبي تُعرف عالمياً بناطحات سحابها وطرقها السريعة، تهمس الإمارة اليوم بلغة جديدة عنوانها "جودة الحياة"، حيث لم تعد الدراجة الهوائية مجرد وسيلة للترفيه، بل تحولت إلى شريك أساسي في مشهد التنقل اليومي، ومع إنجاز هيئة الطرق والمواصلات لـ 13 مساراً جديداً من أصل 15 ضمن خطة طموحة، باتت المسارات التي تمتد لمسافة 162 كيلومتراً تحكي قصة مدينة قررت أن تمنح سكانها مساحة للتنفس والحركة بعيداً عن ضجيج المحركات، وهو ما جعلها تقتنص بجدارة مكاناً بين أفضل 100 مدينة صديقة للدراجات في العالم بمؤشر "كوبنهاجن" لعام 2025، لتكون بذلك أول مدينة في الشرق الأوسط تكسر هذا الرقم العالمي.
هذا التحول الذي يقوده معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، يتجاوز لغة الأرقام الصماء ليتحدث عن واقع ملموس في حياة الناس؛ فارتفاع عدد رحلات الدراجات إلى 57.3 مليون رحلة في العام الماضي بنسبة نمو تجاوزت 23%، ليس إلا دليلاً على تعطش الجمهور لهذا النمط من الحياة المستدامة. ويرى الطاير أن هذه المسارات التي ارتفع طولها الإجمالي إلى 636 كيلومتراً بنهاية 2025، لم تُصمم خلف المكاتب، بل جاءت نتاج دراسات ميدانية ربطت الأحياء السكنية بمحطات المترو والوجهات السياحية، لتجعل من "رحلة الميل الأخير" تجربة ممتعة وآمنة تصل نسبة الرضا عنها إلى 85%.
وفي مشهد هندسي يمزج بين الفن والوظيفة، تترقب دبي خلال الربع الثاني من العام الجاري افتتاح جسور أيقونية مخصصة للمشاة والدراجين فوق أكثر الطرق حيوية، مثل شارعي الشيخ زايد والخيل، حيث استلهم المصممون تفاصيلها من خيوط الشمس والخطوط المتشابكة لتخفيف وطأة الزحام البصري ومنح المارة لحظات من الهدوء النفسي. هذه الجسور لن تربط فقط بين مناطق مثل "الخوانيج" و"الممزر" أو "دبي هيلز" و"مول الإمارات"، بل ستكون جسوراً اجتماعية تربط الناس ببيئتهم المحيطة بشكل أكثر عمقاً وأماناً.
ولا تتوقف طموحات الإمارة عند هذا الحد، إذ يجري العمل حالياً على شريان حيوي جديد في شارع حصة يربط الصفوح بدبي هيلز عبر مسار متطور يخدم 12 وجهة رئيسية، توازياً مع مشاريع أخرى في "واحة دبي للسيليكون" و"الورقاء" و"شارع المستقبل". كل هذه الجهود تصب في وعاء واحد وهو الوصول بشبكة المسارات إلى 1000 كيلومتر بحلول عام 2030، لتثبت دبي يوماً بعد يوم أن ذروة التطور لا تكمن فقط في سرعة السيارات، بل في قدرة المدينة على توفير حياة صحية وهادئة لكل من يعيش على أرضها.