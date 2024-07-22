160 مخالفة لمالكي الدراجات المائية بدبي

وشملت المخالفات تشغيل الدراجات المائية برخص منتهية الصلاحية، ودخول المناطق المحظورة كمناطق السباحة وشواطئ الفنادق، وعدم قيادتها ضمن الأطر الزمنية المحددة، بالإضافة إلى عدم ارتداء سترات النجاة، وتشغيل المركبات البحرية الترفيهية من قبل من هم دون السن القانونية، والتحميل الزائد على المركبات.

جاء ذلك في تصريح صحفي أوضح فيه العميد الدكتور حسن سهيل، مدير مركز شرطة الموانئ، أنه تم إصدار مخالفات الدراجات المائية عبر شواطئ دبي المختلفة.

وأكد أن قيادة الدراجة المائية برخصة منتهية الصلاحية يترتب عليها غرامة قدرها 1000 درهم، وأن غرامة استخدامها في غيرالأوقات المصرح بها تبلغ 2000 درهم. بالإضافة إلى ذلك، يتم فرض غرامة تصل إلى 5000 درهم على مستخدمي الدراجات المائية في المناطق المحظورة داخل الإمارة.

وحذر العميد سهيل من تحميل المركبات المائية أكثر من حمولتها حفاظاً على أرواح وسلامة مستخدميها، مشيراً إلى فرض غرامة قدرها 3 آلاف درهم على من لا يرتدي معدات السلامة المطلوبة على متن المركبات المائية.