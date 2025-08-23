16 عاماً ولقب عالمي: عبقري أمريكي يتألق في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج

سيطر المراهق الأمريكي بروينجتون هارداواي، أول أستاذ كبير أفريقي أمريكي في الشطرنج، على واحدة من أعرق بطولات الشطرنج في العالم على أرض الإمارات.
هيمن الشاب البالغ من العمر 16 عامًا على فئة "العموم" في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج الحادي والثلاثين، حيث فاز بتسع مباريات وتعادل في اثنتين من أصل 11 جولة ليحرز اللقب المرموق. وجاء انتصاره في منافسة ضد أكثر من 700 لاعب يمثلون 52 دولة في بطولة "الشطرنج السريع" وحدها.
يضيف انتصار هارداواي إنجازًا آخر إلى مسيرته الرائدة في الشطرنج. بصفته أصغر أمريكي من أصل أفريقي يحقق لقب أستاذ كبير، جاء انتصاره ضد لاعبين من 52 دولة يتنافسون في أبوظبي.
قدم الأستاذ الدولي الإسرائيلي بيني أيزنبرغ أروع قصة عودة في البطولة، حيث قفز من المركز 44 إلى المركز الثاني بشكل عام. تضمن صعوده في قائمة المتصدرين انتصارات على أساتذة كبار معروفين من الصين وأرمينيا.
ومع ذلك، تضمنت المنافسة جدلاً ملحوظًا. حيث انسحب الأستاذ الكبير الإيراني سينا موحد، 14 عامًا، من مباراته ضد الأستاذ الدولي الإسرائيلي أيزنبرغ - وهو مشهد يتكرر في بطولات الشطرنج الدولية وهي سياسة تستخدمها إيران على نطاق واسع في الرياضة العالمية والشطرنج بشكل خاص.
عرض المهرجان مواهب شطرنج صاعدة في فئات متعددة. في فئة السيدات، حققت الأستاذة الكبيرة الفلبينية ماي فراينا النصر بسجلها الرائع الخالي من الهزائم، حيث تعادلت مرتين فقط في تسع جولات لتنهي البطولة برصيد 8 نقاط.
في فئة تحت 16 عامًا، حقق الأستاذ الإيراني باراد يغانيغي نتائج درامية حيث صعد من المركز الثامن ليحرز اللقب، وكسب 103 نقاط تصنيف في هذه العملية. أنهى يغانيغي البطولة برصيد 10 نقاط، متعادلاً مع مواطنه الأستاذ رادين ياديغار، الذي خسر مرة واحدة فقط طوال البطولة، وكانت أمام يغانيغي نفسه.
حقق عبقري الشطرنج الروماني إدوارد تيودور المركز الثالث في فئة تحت 16 عامًا، على الرغم من تعرضه لنكسات بعد خسارته أمام اللاعب الأوزبكي الأقل تصنيفًا بيزكود جامفايف في نتيجة غير متوقعة.
استقطب مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج عددًا قياسيًا من المشاركين بلغ 3,000 مشارك في 27 بطولة من 84 دولة. وتجاوزت الأعداد العديد من مسابقات الشطرنج الدولية المعروفة، وفقًا للمنظمين.
أشار مسؤولو الشطرنج إلى قدرة المهرجان على جمع اللاعبين من خلفيات متنوعة، حيث يتنافس المشاركون من الهواة المتحمسين إلى الأساتذة الكبار النخبة عبر فئات عمرية ومستويات مهارة متعددة.