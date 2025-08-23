16 عاماً ولقب عالمي: عبقري أمريكي يتألق في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج

سيطر المراهق الأمريكي بروينجتون هارداواي، أول أستاذ كبير أفريقي أمريكي في الشطرنج، على واحدة من أعرق بطولات الشطرنج في العالم على أرض الإمارات.

هيمن الشاب البالغ من العمر 16 عامًا على فئة "العموم" في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج الحادي والثلاثين، حيث فاز بتسع مباريات وتعادل في اثنتين من أصل 11 جولة ليحرز اللقب المرموق. وجاء انتصاره في منافسة ضد أكثر من 700 لاعب يمثلون 52 دولة في بطولة "الشطرنج السريع" وحدها.

يضيف انتصار هارداواي إنجازًا آخر إلى مسيرته الرائدة في الشطرنج. بصفته أصغر أمريكي من أصل أفريقي يحقق لقب أستاذ كبير، جاء انتصاره ضد لاعبين من 52 دولة يتنافسون في أبوظبي.

منافسات مثيرة للجدل

قدم الأستاذ الدولي الإسرائيلي بيني أيزنبرغ أروع قصة عودة في البطولة، حيث قفز من المركز 44 إلى المركز الثاني بشكل عام. تضمن صعوده في قائمة المتصدرين انتصارات على أساتذة كبار معروفين من الصين وأرمينيا.

ومع ذلك، تضمنت المنافسة جدلاً ملحوظًا. حيث انسحب الأستاذ الكبير الإيراني سينا موحد، 14 عامًا، من مباراته ضد الأستاذ الدولي الإسرائيلي أيزنبرغ - وهو مشهد يتكرر في بطولات الشطرنج الدولية وهي سياسة تستخدمها إيران على نطاق واسع في الرياضة العالمية والشطرنج بشكل خاص.