150 من قادة المستقبل : "خليج تايمز" تكشف عن قائمة صناع التغيير الشباب في الإمارات

كشفت صحيفة "خليج تايمز" عن قائمتها المرتقبة التي تضم 150 من صناع التغيير الشباب، المبدعين والمؤثرين، الذين يُحدثون فرقاً في الإمارات عبر 15 قطاعاً مختلفاً.

تُعدّ هذه القائمة الافتتاحية بمثابة لمحة عن المبدعين، والمبرمجين، والمصممين، واللاعبين، والمؤسسين، والقادة الذين لا ينتظرون المستقبل ليُبدعوا؛ بل يصنعونه اليوم. يقول تيد كيمب، الرئيس التنفيذي للمحتوى في "خليج تايمز": "كان حماس المرشحين واضحًا. الكل كان يريد أن يكون جزءاً من القائمة، ويسأل متى سيتم الإعلان عنها. والآن، حان وقت الإعلان".

كيف تم اختيارهم؟

تضم كل فئة من الفئات الـ15، والتي تشمل الذكاء الاصطناعي، الفن والتصميم، الرياضة، الموضة، العقارات، التكنولوجيا، التمويل، الرياضات الإلكترونية، التأثير الاجتماعي، الإعلام، الصحة، الطاقة، والتعليم، 10 أسماء بارزة.

تم اختيار هؤلاء الشباب بعد أسابيع من ورود الترشيحات، ثم تم فحصها من قبل لجنة استشارية تحريرية تابعة لـ"خليج تايمز"، قبل أن يتم التحقق منها من قبل محكمين خبراء في مجالاتهم.

يقول أحمد نقري، رئيس قسم الوسائط المتعددة ووسائل التواصل الاجتماعي في "خليج تايمز": "كل مرشح جاء إلى استوديو KT+ لم يجلب معه الطموح فقط، بل التأثير. هذه القائمة هي أكثر من مجرد تقدير؛ إنها دليل على أن صناع التغيير موجودون هنا بالفعل، ونحن من يروي قصصهم".

رسالة من القائمة

تُرسل القائمة رسالة واضحة مفادها أن الإمارات لا تستورد المواهب فحسب، بل تُنمّيها أيضًا. فالقادة الشباب هنا لا ينتظرون الانضمام إلى القطاعات، بل يقومون بإنشاء قطاعات جديدة. يقول أحمد جابر، الرئيس التنفيذي لشركة "لاكاسا ليفينج للتطوير العقاري"، وهو أحد المدرجين في قائمة العقارات: "آمل أن يأخذ الجيل القادم هذا الأمر كتحدٍ لتجاوز ما يفعله كل من في القائمة والارتقاء بالقطاعات إلى المستوى التالي".

احتفال وتواصل

لا تنتهي القصة عند الإعلان. ففي 1 أكتوبر، سيتم الاحتفال بهذا الإنجاز في حفل خاص في "شيك نونا"، حيث سيلتقي الـ150 من صناع التغيير، لتبادل الأفكار وبناء شبكات تواصل. سيجمع الحفل العقول الشابة في الإمارات مع المستثمرين والموجهين وقادة الرأي، ومن المؤكد أن الشرارة ستنطلق.