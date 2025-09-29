150 مليون زهرة بانتظار زوار حديقة دبي المعجزة في موسمها الرابع عشر

وقال حمادة: " إننا نحرص على رعاية مختلف أنواع الأزهار على مدار العام، رغم إغلاقها خلال أشهر الصيف. وأضاف: "لدينا نظام ريّ متطور. نبذل جهدًا كبيرًا ونهتم بأدق التفاصيل لضمان جمال الحديقة وإشراقها عند افتتاحها".