150 مليون زهرة بانتظار زوار حديقة دبي المعجزة في موسمها الرابع عشر

افتتحت حديقة دبي المعجزة، التي تُعرف بأنها أكبر حديقة أزهار في العالم وتضم أكثر من 150 مليون زهرة، أبوابها مجدداً لموسمها الرابع عشر.
وقف طلاب المدارس بزيهم الأنيق في تشكيل منظم بينما انطلق عزف فرقة موسيقية مدرسية على أنغام أغنية "مامّا ميا" لفرقة آبا، مرحبةً بالزوار الجدد والمنتظمين منهم.
ورغم ارتفاع نسبة الرطوبة، تجول السكان والسياح عبر البوابة الشهيرة على شكل قلب، وصولاً إلى النسخة العملاقة من طائرة الإمارات المزينة بزهور جميلة بألوان الوردي والأصفر والأبيض والبنفسجي.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة ميراكل جاردن محمد زاهر حمادة لصحيفة خليج تايمز إن المجموعة الواسعة من الزهور طازجة وتم زراعتها منذ أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فقط.
وقال حمادة: " إننا نحرص على رعاية مختلف أنواع الأزهار على مدار العام، رغم إغلاقها خلال أشهر الصيف. وأضاف: "لدينا نظام ريّ متطور. نبذل جهدًا كبيرًا ونهتم بأدق التفاصيل لضمان جمال الحديقة وإشراقها عند افتتاحها".
وأضاف: "في فصل الصيف يتم تفكيك الحديقة بالكامل وإعادة زراعتها. وخلال الموسم، تتغير الأزهار أكثر من مرة. في كل زيارة للحديقة، ترى أزهاراً جديدة ونباتات مختلفة".