150 مليون درهم غرامة "أبو صباح" في قضية غسيل الأموال

اشتهر بإنفاقه 33 مليون درهم إماراتي في مزاد علني عام 2016 لشراء لوحة أرقام دبي المميزة ذات الرقم الواحد "5". في مقابلاته، أبدى شغفًا بأرقام الحظ، وشغفًا باللون الأزرق، واعتقادًا راسخًا بأن بعض الأشياء تحميه من سوء الحظ. في إحدى المرات، أوقف سيارة بوغاتي سوداء في وسط قصره في نخلة جميرا، لأنه قيل له إن هذا اللون يقي من "العين الشريرة".