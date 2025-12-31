150 مليون درهم.."تمييز دبي" تلغي غرامة "أبو صباح" وتكتفي بمصادرة الأموال

وكانت محكمة استئناف دبي قد رفعت في وقت سابق العقوبة المالية على ساهني والمتهمين معه إلى 150 مليون درهم بالتضامن، مع تأييد عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة 500 ألف درهم، والإبعاد بعد قضاء العقوبة. وكانت محكمة الاستئناف قد أدانت ساهني و32 آخرين بتهمة غسل الأموال.