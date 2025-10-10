150%: ازدهار قطاع الأغذية برأس الخيمة بفضل "المطابخ السحابية" ودعم التحول الرقمي

يشهد قطاع الأغذية والمشروبات في رأس الخيمة توسعاً ملحوظاً، يتميز بارتفاع كبير في شراكات المطاعم وظهور مفهوم المطابخ السحابية (Cloud Kitchens). فوفقاً لبيانات القطاع، زاد عدد التعاونات بين المطاعم في الإمارة بنسبة 150%، ما يعكس تزايد الطلب المحلي على خيارات تناول الطعام المتنوعة.

وفي منتدى رواد الأعمال 2025 الذي عُقد مؤخراً – والذي أصبح منصة محورية لريادة الأعمال في رأس الخيمة لعامها الثالث على التوالي – سلّط متحدث باسم "طلبات" (Talabat) الضوء على جهود الشركة لدعم هذا النمو من خلال المطابخ السحابية في الإمارة.

أتاحت هذه المرافق الفرصة لأكثر من 30 مطعماً من داخل وخارج الإمارة لتوسيع عملياتها، حيث أفادت هذه المطاعم عن معدلات نمو تجاوزت 75%. كما حققت المؤسسات المحلية مكاسب كبيرة، إذ سجل بعضها زيادات في المبيعات تصل إلى 120%، ما أسهم في ارتفاع إجمالي تفاعل العملاء بنسبة 90%.

منتدى رواد الأعمال: منصة مصممة للاحتياجات المحلية

أوضحت عائشة عبيد العيان، مدير إدارة تطوير الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة (RAK DED)، أن المنتدى صُمم بناءً على استطلاعات أُجريت مع رواد الأعمال والشركات الناشئة المحلية لفهم احتياجاتهم وتطلعاتهم. وقالت: "جمعنا رؤى حول الخدمات التي يريدونها وأنواع الشراكات والعروض التي ستفيدهم حقاً، وأدرجنا كل ذلك في منتدى هذا العام".

وأشارت العيان إلى الأثر الإيجابي على رائدات الأعمال من المنازل، مستشهدة بمثال سيدة حضرت للتعرف على حلول الدفع الرقمي. فمن خلال مقارنة مقدمي الخدمات وتقييم التكاليف، تمكنت من تحديد أفضل منصة لعملياتها، وهي عملية يمكن أن تساعد في تحويل المشاريع الصغيرة إلى أعمال أكثر قابلية للتوسع.

وشهد المنتدى، الذي أقيم تحت رعاية الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، مشاركة 10 شركات قدمت فرصاً للتوفيق بين الأعمال وصفقات حصرية. وقد تم تقسيم الحدث إلى قسمين رئيسيين: عروض تقديمية مباشرة للشركات التي عرضت خدماتها، وجلسات تفاعل مباشر للمشاركين لاستكشاف حلول مصممة خصيصاً لأهدافهم التجارية.