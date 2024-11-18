150% ارتفاع حجوزات العمرة في الإمارات

لقد كانت رحلات العمرة الأخيرة للعديد من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة بمثابة تجارب غيرت حياتهم. فقد قام سيد باشا، وهو مقيم في دبي، مؤخراً بأداء العمرة، ويروي تجربته في مكة قائلاً: "كان الزحام في الحرم هائلاً. كنت في مكة لمدة أربعة أيام، وفي كل يوم كنت ألاحظ زيادة عدد الحجاج. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، لم أتمكن حتى من دخول منطقة المطاف بسبب الزحام".