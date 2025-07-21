150 ألف مواطن ومواطنة يعملون في القطاع الخاص حالياً

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين اليوم الاثنين أن حملة التوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت أعداداً قياسية من المواطنين الإماراتيين الذين يشغلون وظائف في شركات القطاع الخاص.
حتى 30 يونيو، وهو الموعد النهائي للنصف الأول من العام لتحقيق أهداف التوطين لعام 2025، وظّفت أكثر من 29 ألف شركة في جميع أنحاء الدولة 152 ألف مواطن إماراتي. ويمثل هذا زيادة ملحوظة عن نهاية أبريل، حيث كان 136 ألف مواطن إماراتي يعملون في القطاع الخاص، ما يشير إلى نمو بنسبة تقارب 12% في شهرين فقط.
بحسب وزارة الموارد البشرية والتوطين، يعمل الإماراتيون حاليًا في ستة قطاعات اقتصادية رئيسية: خدمات الأعمال، والوساطة المالية، والتجارة، وخدمات الإصلاح، والبناء، والتصنيع. ويشغلون مجموعة واسعة من المناصب في التخصصات العلمية والتقنية والإنسانية، بما في ذلك مناصب المتخصصين والمديرين والموظفين الإداريين.
وأكدت الوزارة أن "الزيادة المستمرة والقياسية في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص تعكس استدامة النمو الاقتصادي للدولة". كما أشارت إلى زيادة بنسبة 33% في عدد المنشآت العاملة في سوق العمل الوطني خلال العام الماضي، مما يؤكد اتساع الفرص المتاحة.
وبموجب اللوائح الحالية، يتعين على الشركات زيادة نسبة الإماراتيين في قوتها العاملة بنسبة 2% سنويا - 1% في النصف الأول من العام و1% أخرى في النصف الثاني.
وبناءً على ذلك، كان من المتوقع أن تحقق الشركات بحلول 30 يونيو/حزيران من هذا العام معدل توطين بنسبة 7% في الوظائف الماهرة، مع زيادة الهدف إلى 8% بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول. وتواجه الشركات التي تفشل في الامتثال غرامات شهرية عن كل مواطن إماراتي غير موظف، تصل إلى آلاف الدراهم.
وأعربت الوزارة عن تفاؤلها باستمرار التقدم في النصف الثاني من عام 2025. ويلزم القانون الشركات العاملة في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، والتي توظف ما بين 20 و49 عاملاً في بيئة عمل مناسبة، بتوظيف مواطن إماراتي واحد على الأقل بحلول نهاية العام.
لتشجيع الامتثال، تُقدّم الوزارة مجموعة من الحوافز والمزايا للشركات التي تُحقق نتائج متميزة في مجال التوطين. وتشمل هذه الحوافز خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأولوية الوصول إلى نظام المشتريات الحكومية.
تنتهج الحكومة سياسة عدم التسامح مطلقًا مع التوطين الزائف. وتستخدم وزارة الموارد البشرية والتوطين نظام تفتيش ميداني رقمي للكشف عن الممارسات الاحتيالية وضمان الامتثال.
وأضاف البيان أن "الوزارة توفر قنوات متعددة للإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تُخالف سياسات التوطين في القطاع الخاص، وذلك عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000، أو تطبيق وزارة الموارد البشرية والتوطين الذكي، أو الموقع الإلكتروني الرسمي".
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