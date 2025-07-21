150 ألف مواطن ومواطنة يعملون في القطاع الخاص حالياً

وبناءً على ذلك، كان من المتوقع أن تحقق الشركات بحلول 30 يونيو/حزيران من هذا العام معدل توطين بنسبة 7% في الوظائف الماهرة، مع زيادة الهدف إلى 8% بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول. وتواجه الشركات التي تفشل في الامتثال غرامات شهرية عن كل مواطن إماراتي غير موظف، تصل إلى آلاف الدراهم.