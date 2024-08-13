150 ألف درهم غرامات التسويق الهاتفي المخالف بالإمارات

وأعلن مجلس الوزراء عن قوانين جديدة للمسوقين عبر الهاتف في مطلع يونيو 2024، حيث وضعت قيوداً معينة عليهم مثل الاتصال بالعملاء فقط من الساعة 9 صباحاً حتى 6 مساءً، وعدم الاتصال بالمقيمين مرة أخرى في نفس اليوم إذا رفضوا الخدمة أو المنتج في المكالمة الأولى، ومنع المسوقين عبر الهاتف من استخدام أي إجراءات أو أساليب لإقناع العملاء بشراء المنتجات أو الخدمات.

وسيتم تغريم شركات الاتصالات الباردة والتسويق عبر الهاتف بمبالغ مالية تتراوح بين 5 آلاف درهم و150 ألف درهم لانتهاكها القوانين.