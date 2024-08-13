150 ألف درهم غرامات التسويق الهاتفي المخالف بالإمارات
من المقرر أن تدخل قواعد التسويق الجديدة عبر الهاتف في الإمارات حيز التنفيذ اعتباراً من 27 أغسطس، وفقاً لحكومة الإمارات العربية المتحدة.
وأعلن مجلس الوزراء عن قوانين جديدة للمسوقين عبر الهاتف في مطلع يونيو 2024، حيث وضعت قيوداً معينة عليهم مثل الاتصال بالعملاء فقط من الساعة 9 صباحاً حتى 6 مساءً، وعدم الاتصال بالمقيمين مرة أخرى في نفس اليوم إذا رفضوا الخدمة أو المنتج في المكالمة الأولى، ومنع المسوقين عبر الهاتف من استخدام أي إجراءات أو أساليب لإقناع العملاء بشراء المنتجات أو الخدمات.
وسيتم تغريم شركات الاتصالات الباردة والتسويق عبر الهاتف بمبالغ مالية تتراوح بين 5 آلاف درهم و150 ألف درهم لانتهاكها القوانين.
وتزداد العقوبات المالية في حال تكرار المخالفة، حيث تم إدراج كافة العقوبات الإدارية في ثلاث فئات، المرة الأولى والثانية والثالثة، وستزداد العقوبات بشكل كبير في حال تكرار المخالفة في كل مرة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2024.
وتفرض غرامة مالية قدرها 75 ألف درهم على الشركات التي تفشل في الحصول على الموافقة المسبقة لممارسة أنشطة التسويق عبر الهاتف للمرة الأولى، و100 ألف درهم للمرة الثانية، و150 ألف درهم للمرة الثالثة، في حين تُفرض غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم على الشركات التي تفشل في توفير التدريب الشامل للمسوقين على مدونة السلوك.
كما تفرض غرامة مالية تتراوح بين 25 ألف درهم و75 ألف درهم على كل من يتصل بأرقام غير مسجلة في الرخصة التجارية للشركة، كما تلزم الشركات بحفظ سجل لجميع المكالمات الهاتفية التسويقية التي تجريها، وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة، وفي حال تكرار المخالفة، قد تفرض الهيئة غرامة تصل إلى 50 ألف درهم.
وقد اتخذت الحكومة هذه المبادرات لضمان عدم تعرض السكان للإزعاج من المكالمات الباردة، مع الأخذ في الاعتبار الشكاوى المتعلقة بالتسويق عبر الهاتف.
سيواجه الأفراد الذين يتصلون بالعملاء المدرجة أرقامهم في سجل عدم الاتصال لأغراض التسويق غرامات تصل إلى 150 ألف درهم.
كما يجب على الشركة أو الفرد إخطار المستهلك في البداية في حالة تسجيل المكالمة، وفي حالة عدم اتباع هذه القواعد يعرض نفسه لغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف إلى 30 ألف درهم.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن أولئك الذين لا يقومون بتسجيل المكالمات الهاتفية التسويقية مع المستهلكين سيواجهون غرامات تتراوح بين 10 آلاف درهم و50 ألف درهم.
كما تلتزم الشركات بتقديم تقارير دورية إلى الجهة المختصة عن المكالمات الهاتفية التسويقية التي تم إجراؤها خلال شهر من تاريخ التقرير، وفي حالة عدم الالتزام بهذه القاعدة، ستواجه الشركة غرامة إدارية تصل إلى 30 ألف درهم.
ويُطلب من المتصل تحديد هوية الشركة والغرض من المكالمة في البداية، وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى فرض غرامة تصل إلى 30 ألف درهم في حالة تكرار المخالفات.
وفي حالة عدم الإفصاح عن المصدر الذي تم الحصول منه على أرقام هواتف وبيانات المستهلك عند الطلب، فإن الهيئة قد تفرض غرامة مالية تصل إلى 75 ألف درهم.
كما سيتم فرض غرامة تصل إلى 50 ألف درهم في حالة تكرار المخالفات للضغط على المستهلك.
سيتم فرض غرامة تتراوح بين 25 ألف درهم إلى 75 ألف درهم على الاحتيال والغش أثناء تسويق المنتج أو الخدمة عبر الهاتف للمستهلك.
وبما أن المتصلين الباردين مطالبون بإجراء مكالمات هاتفية من الساعة 9 صباحاً حتى 6 مساءً فقط، فقد يواجه المخالفون غرامة قدرها 10 آلاف درهم، وعقوبة تصل إلى 50 ألف درهم في حالة تكرار المخالفات.
وتتراوح الغرامة في حال تكرار الاتصال ورفض المستهلك للمنتج أو الخدمة في الاتصال الأول ما بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
وسيتم فرض غرامات تتراوح بين 10 آلاف درهم و30 ألف درهم على المتصلين الذين لا يطرحون أي أسئلة حول رغبة المستهلك في إتمام المكالمة الهاتفية قبل البدء في خدماتهم التسويقية.
وبالإضافة إلى ذلك، ستعاقب الهيئة أيضاً المتصلين الذين يتصلون مرة أخرى عندما لا يجيب العميل، أكثر من مرة واحدة في اليوم وأكثر من مرتين في الأسبوع. ويمكن تغريم المتصلين الذين يتصلون مرة أخرى بمبلغ يصل إلى 50 ألف درهم في حالة تكرار المخالفات.
وتعاقب الشركات التي تكشف عن البيانات الشخصية للمستهلك دون موافقته، أو تتاجر بهذه البيانات بغرض إعادة معالجتها لاستخدامها في مكالمات هاتفية تسويقية، بغرامة قدرها 50 ألف درهم للمرة الأولى، وبحد أقصى 150 ألف درهم للمرة الثالثة.
ويعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف درهم كل من يستخدم خدمات التسويق الهاتفي التي تقدمها الشركة بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
وأخيراً، إذا قام شخص طبيعي بإجراء مكالمة هاتفية تسويقية لمنتجات وخدمات من خلال رقم هاتف مرخص باسمه، فسيتم فرض غرامة قدرها 5000 درهم، كما سيتم توقيف جميع أرقام الهواتف الثابتة أو المتحركة المسجلة باسمه حتى السداد، وذلك في حالة المخالفة الأولى.
كما أن المخالفة الثانية تؤدي إلى فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بالإضافة إلى توقيف جميع الأرقام المسجلة باسمه لمدة 3 أشهر.
وترتفع العقوبة إلى 50 ألف درهم، كما يتم حرمان الشخص من الحصول على أي خدمة من شركات الاتصالات في الدولة لمدة 12 شهراً في حال ارتكاب الشخص نفس المخالفة للمرة الثالثة خلال 30 يوماً.