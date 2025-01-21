150 ألف درهم استثمار لتعزيز المهارات: برامج الماجستير المسائية في إدارة الأعمال بدبي
ينفق المهنيون العاملون في دبي ما يصل إلى 150 ألف درهم إماراتي على برامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية من أجل تعزيز مؤهلاتهم أثناء الاستمرار في العمل.
ورغم أن هذه التكاليف تختلف حسب المؤسسة وتفاصيل البرنامج، فقد لاحظت العديد من الجامعات في الإمارة أن الزيادة في الطلب على برامج ماجستير إدارة الأعمال بدوام جزئي مدفوعة بالأفراد الذين هم في منتصف حياتهم المهنية ويهدفون إلى تعزيز مهاراتهم، أو تطوير حياتهم المهنية الحالية، أو الانتقال إلى مجالات جديدة.
درجات "إدارة الأعمال"
"في مدينة ديناميكية مثل دبي، يدرك المهنيون بشكل متزايد ميزة الحصول على درجات إدارة الأعمال، والتي توفر لهم فرصة كبيرة للتعرف على الصناعة ويتم تدريسها من قبل أعضاء هيئة تدريس ماهرين، يوفر برنامجنا كلا الأمرين، مما يجعله خياراً مثالياً للمهنيين الذين يتطلعون إلى البقاء في المقدمة في سوق تنافسية"، كما قال "محمد رضوان"، مشرف استقطاب طلاب ماجستير إدارة الأعمال في جامعة "ميدلسكس دبي".
"تبلغ الرسوم الإجمالية لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي 110,800 درهم، مع توفر منحة دراسية إضافية بنسبة 20%. كما نقدم خطط دفع مرنة للمساعدة في إدارة التكاليف، ومنح التسجيل المبكر للطلاب الذين يضمنون مكانهم مسبقاً."
وأكدّ الأكاديميون أن مثل هذه البرامج تسمح لهم بمواصلة العمل أثناء حصولهم على شهاداتهم، وتطبيق المعرفة والمهارات المكتسبة حديثاً بشكل مباشر على أدوارهم.
البقاء على صلة بالموضوع والتبديل بين المهن
وأضاف "رضوان": "مع وجود دورتين مرنتين في يناير وسبتمبر، إلى جانب خيارات بدوام كامل أو جزئي، فإننا نقدم المرونة التي يحتاجها المهنيون لتحقيق التوازن بين عملهم، ودراستهم، وحياتهم الشخصية".
وقال الخبراء إن رفع المهارات أصبح ضرورياً في قطاعات مثل التمويل، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا للبقاء على صلة وتحقيق التقدم الوظيفي.
وقالت الدكتورة "أنيتا باتانكار"، المديرة التنفيذية لجامعة "سيمبيوسيس" الدولية في دبي: "غالباً ما تجتذب برامج ماجستير إدارة الأعمال المسائية المهنيين العاملين في المقام الأول بسبب مرونتها. نحن سعداء بأن لدينا موظفين من شرطة دبي يلتحقون ببرنامج ماجستير إدارة الأعمال المسائي في عام 2025. لذلك، تركز برامج ماجستير إدارة الأعمال المسائية عادةً على المعرفة العملية والتواصل، مما يجذب أولئك الذين يرغبون في تحسين مهاراتهم في القيادة، أو الاستراتيجية، أو المجالات المتخصصة مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات. يستخدم العديد من المسؤولين التنفيذيين / طلاب ماجستير إدارة الأعمال المسائيين درجاتهم الآن لتغيير حياتهم المهنية بدلاً من السعي للحصول على ترقيات داخل مؤسساتهم الحالية.
"تبلغ رسوم برنامجنا 45 ألف درهم سنوياً لبرنامج الماجستير في إدارة الأعمال. كما نقدم منحاً دراسية قائمة على الجدارة ومنحاً دراسية عبر بطاقات "إسعاد" و"فزعة"."
وأكدّت "باتانكار" أن البيانات المتاحة تظهر وجود قوة عاملة استباقية في تبني التحول وملتزمة بتطوير المهارات لتحقيق الأهداف التنظيمية.
وأضافت: "في الإمارات العربية المتحدة، هناك تركيز خاص على رفع المهارات بين المهنيين العاملين، وخاصة في سن العمل الأساسية التي تقل عن 50 عاماً، والتي تشكل حوالي 70% من إجمالي القوة العاملة. ووفقاً لمسح أجرته شركة "كيه بي إم جي"، فإن 28% من القوى العاملة في الإمارات العربية المتحدة تحتاج إلى إعادة تأهيل وتحسين المهارات. وتؤكد هذه الإحصائيات على الاعتراف المتزايد بأهمية التطوير المهني المستمر".
الوضع المكثف خلال عطلات نهاية الأسبوع
وأشار البعض إلى أن القوى العاملة متعدّدة الثقافات في دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على تعزيز بيئة أكثر تنافسية، وتشجع المهنيين على اكتساب مهارات جديدة والبقاء في المقدمة في مجالاتهم.
وقال الدكتور "أسعد فرح"، عميد كلية إدارة الأعمال وأستاذ مشارك في الإدارة في الجامعة الأميركية في دبي: "يمكن أن يعزى الارتفاع في أعداد الملتحقين ببرنامج ماجستير إدارة الأعمال المسائي ليس فقط إلى جدوله المرن، والذي يستوعب احتياجات المهنيين العاملين، بل أيضاً إلى تركيز البرنامج على المهارات العملية ذات الصلة بالقطاع والتي تعزّز فرص العمل".
بالإضافة إلى ذلك، توفر الدورات فرصاً استثنائية للتواصل مع مختلف أصحاب المصلحة.
وقال الدكتور "إبراهيم طبشي"، الأستاذ المشارك والعميد بالإنابة بكلية الإدارة في الجامعة الكندية بدبي: "يعتبر برنامج الماجستير في إدارة الأعمال لدينا مركزاً لكبار قادة الأعمال والمهنيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يوفر فرصاً لا مثيل لها للتواصل. يوفر البرنامج للطلاب إمكانية الوصول إلى شبكة حصرية من خبراء الصناعة والمدراء التنفيذيين ورجال الأعمال، ممّا يعزز الروابط التي يمكن أن تفتح الأبواب أمام فرص عمل جديدة وتعاون".
تقدم بعض الجامعات برامج ماجستير إدارة الأعمال بشكل مكثف خلال عطلات نهاية الأسبوع، ممّا يتيح للطلاب الوقت الكافي لدراستهم.
وقالت البروفيسورة "بايازهي جاياشري"، عميدة كلية إدارة الأعمال بجامعة "ولونجونج" في دبي: "نظراً للمخاوف المتزايدة المرتبطة بحركة المرور في دبي، فإن الفصول الدراسية في عطلات نهاية الأسبوع تقلل أيضاً من التحديات المرتبطة بالتنقل خلال ساعات الذروة، ممّا يجعلها استخداماً أكثر إنتاجية للوقت. كما توفر فرصاً للتواصل مع المهنيين العاملين المتنوعين".