150 ألف درهم استثمار لتعزيز المهارات: برامج الماجستير المسائية في إدارة الأعمال بدبي

وقالت الدكتورة "أنيتا باتانكار"، المديرة التنفيذية لجامعة "سيمبيوسيس" الدولية في دبي: "غالباً ما تجتذب برامج ماجستير إدارة الأعمال المسائية المهنيين العاملين في المقام الأول بسبب مرونتها. نحن سعداء بأن لدينا موظفين من شرطة دبي يلتحقون ببرنامج ماجستير إدارة الأعمال المسائي في عام 2025. لذلك، تركز برامج ماجستير إدارة الأعمال المسائية عادةً على المعرفة العملية والتواصل، مما يجذب أولئك الذين يرغبون في تحسين مهاراتهم في القيادة، أو الاستراتيجية، أو المجالات المتخصصة مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات. يستخدم العديد من المسؤولين التنفيذيين / طلاب ماجستير إدارة الأعمال المسائيين درجاتهم الآن لتغيير حياتهم المهنية بدلاً من السعي للحصول على ترقيات داخل مؤسساتهم الحالية.