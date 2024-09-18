150%زيادة متوقعة في هجرة الأثرياء إلى الإمارات

وقال الدكتور "يورج ستيفن"، الرئيس التنفيذي لشركة هينلي آند بارتنرز: "مع تطلعنا إلى المستقبل، من المقرر إعادة رسم خريطة أصحاب الملايين. فالمراكز التكنولوجية الناشئة مثل شنتشن، وهانغتشو، وأوستن، وتايبيه، وكيوتو، وبنغالورو، ووارسو، وتامبا، ومدينة هوشي منه، وسكوتسديل، وسولت ليك سيتي، على استعداد لنمو استثنائي يتجاوز 150% في أعداد السينتي مليونيرات، في حين من المتوقع أيضاً أن تشهد المدن المستفيدة من هجرة الثروات إلى الداخل - مثل دبي، وأبوظبي، والرياض، ولوغانو، ومراكش، وويست بالم بيتش - نمو مجتمعاتها من أصحاب الثروات العالية".