15 نصيحة لشراء الذهب والالماس بدبي

لطالما اكتسبت دبي سمعة عالمية مرموقة كمركز عالمي للمجوهرات الذهبية. تُعرف باسم "مدينة الذهب"، فهي لا تجذب سكانها فحسب، بل تجذب أيضًا السياح من جميع أنحاء العالم الذين يأتون لشراء حُلي فاخرة لحفلات الزفاف، أو كهدايا، أو لمجموعاتهم الخاصة.
رغم ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، يؤكد صائغو الذهب في دبي أن بإمكان المتسوقين إجراء عمليات شراء ذكية واقتصادية باتباع بعض النصائح الاستراتيجية. هذه الإرشادات لا تساعد المشترين على توفير المال فحسب، بل تضمن لهم أيضًا استثمارهم في الماس المعتمد وقطع الذهب الأصلية.
وبحسب بيانات حديثة، انخفض الطلب على المجوهرات الذهبية في الإمارات العربية المتحدة بمقدار 7.9 طن في الربع الأول من عام 2025 - وهو انخفاض بنسبة 18 في المائة على أساس سنوي - مدفوعًا إلى حد كبير بأسعار الذهب القياسية وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة ومخاوف الحرب التجارية.
وبحلول الأحد، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 402.25 درهم، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 372.25 درهم.
ولمساعدة المستهلكين على التعامل مع هذه البيئة ذات الأسعار المرتفعة، قدم تجار المجوهرات في دبي 15 نصيحة عملية يمكن أن تؤدي إلى تحقيق وفورات كبيرة:
حدد وقت الشراء - تسوق خلال فعاليات التخفيضات الكبرى مثل مهرجان دبي للتسوق، ومفاجآت صيف دبي، وعيد الفطر، أو عيد الحب
مقارنة الأسعار عبر المتاجر - قم بزيارة العديد من محلات المجوهرات لمقارنة الأسعار والحرفية والمجموعات.
اطلب تفصيل الأسعار - اطلب دائمًا الحصول على سعر الذهب ورسوم التصنيع وضريبة القيمة المضافة بشكل منفصل.
تحقق من أسعار الذهب اليومية - أسعار الذهب تتقلب؛ تأكد من معرفة السعر في يوم الشراء.
التفاوض بشأن رسوم السداد - يمكن أن تختلف رسوم السداد بشكل كبير بين تجار التجزئة، لذا لا تتردد في التفاوض.
ابحث عن برامج الولاء - يقدم بعض تجار المجوهرات نقاطًا أو مكافآت للعملاء المتكررين.
استكشف الخصومات وعروض استرداد النقود - غالبًا ما تتعاون مراكز التسوق والبنوك مع المتاجر لتقديم عروض حصرية.
استخدم عروض بطاقات الائتمان - تقدم العديد من بطاقات الائتمان خصومات فورية أو خطط تقسيط بنسبة 0%.
التحقق من الشهادات والسياسات - تأكد من أن جميع المجوهرات تأتي مع شهادة مناسبة وسياسات إرجاع واضحة.
التحقق من شهادة الماس - يجب أن تأتي الماسات مع شهادات IGI أو GIA.
اسأل عن خدمات ما بعد البيع - ابحث عن ضمانات إعادة الشراء، وخيارات الاستبدال، وضمانات الخدمة مدى الحياة.
الاستعلام عن استرداد ضريبة القيمة المضافة - قد يكون السائحون مؤهلين للحصول على استرداد ضريبة القيمة المضافة على المشتريات.
خصومات على رسوم التصنيع – تقدم العديد من المتاجر عروضًا ترويجية على جزء رسوم التصنيع من السعر.
ابحث عن خصومات على الماس - تقدم بعض المتاجر خصومات ثابتة على مجوهرات الماس.
استفد من عروض الحزم - فكر في المجموعات أو المجموعات التي تأتي مع هدايا مجانية.
ومن خلال اتباع هذه النصائح، يمكن للمتسوقين اتخاذ قرارات مدروسة، والحصول على أفضل قيمة، والاستمتاع بتجربة شراء مجوهرات سلسة في دبي.