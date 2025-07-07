15 نصيحة لشراء الذهب والالماس بدبي

حدد وقت الشراء - تسوق خلال فعاليات التخفيضات الكبرى مثل مهرجان دبي للتسوق، ومفاجآت صيف دبي، وعيد الفطر، أو عيد الحب

مقارنة الأسعار عبر المتاجر - قم بزيارة العديد من محلات المجوهرات لمقارنة الأسعار والحرفية والمجموعات.

اطلب تفصيل الأسعار - اطلب دائمًا الحصول على سعر الذهب ورسوم التصنيع وضريبة القيمة المضافة بشكل منفصل.

تحقق من أسعار الذهب اليومية - أسعار الذهب تتقلب؛ تأكد من معرفة السعر في يوم الشراء.

التفاوض بشأن رسوم السداد - يمكن أن تختلف رسوم السداد بشكل كبير بين تجار التجزئة، لذا لا تتردد في التفاوض.

ابحث عن برامج الولاء - يقدم بعض تجار المجوهرات نقاطًا أو مكافآت للعملاء المتكررين.

استكشف الخصومات وعروض استرداد النقود - غالبًا ما تتعاون مراكز التسوق والبنوك مع المتاجر لتقديم عروض حصرية.

استخدم عروض بطاقات الائتمان - تقدم العديد من بطاقات الائتمان خصومات فورية أو خطط تقسيط بنسبة 0%.

التحقق من الشهادات والسياسات - تأكد من أن جميع المجوهرات تأتي مع شهادة مناسبة وسياسات إرجاع واضحة.

التحقق من شهادة الماس - يجب أن تأتي الماسات مع شهادات IGI أو GIA.

اسأل عن خدمات ما بعد البيع - ابحث عن ضمانات إعادة الشراء، وخيارات الاستبدال، وضمانات الخدمة مدى الحياة.

الاستعلام عن استرداد ضريبة القيمة المضافة - قد يكون السائحون مؤهلين للحصول على استرداد ضريبة القيمة المضافة على المشتريات.

خصومات على رسوم التصنيع – تقدم العديد من المتاجر عروضًا ترويجية على جزء رسوم التصنيع من السعر.

ابحث عن خصومات على الماس - تقدم بعض المتاجر خصومات ثابتة على مجوهرات الماس.