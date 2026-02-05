1.5 مليون شجرة و120 حديقة جديدة.. خارطة دبي الزرقاء والخضراء تعزز جودة الحياة

الطبيعة كعنصر فعال في البنية التحتية

بحلول عام 2030، ستعيد خارطة طريق المساحات الزرقاء والخضراء تعريف التجربة اليومية للمقيمين في دبي من خلال تحويل الطبيعة إلى عنصر نشط في البنية التحتية للمدينة وتحسين الوصول إلى المتنزهات والمرافق الرياضية والسواحل ووجهات الشواطئ.

تستهدف خارطة الطريق زراعة ما يقرب من 1.5 مليون شجرة على مدى خمس سنوات، وتنفيذ أكثر من 45 مشروعًا لتنسيق الحدائق والتجميل، وإضافة 120 حديقة جديدة تغطي ما يقرب من 3 ملايين متر مربع. كما تتضمن 200 مساحة رياضية وترفيهية مدمجة بسلاسة في الشبكات الخضراء، بما يتماشى مع استراتيجية الحدائق العامة والمساحات الخضراء وخطة دبي الحضرية 2040.

تعيد خارطة الطريق تعريف الشواطئ والواجهات البحرية كأصول حضرية نشطة مدمجة ضمن الأنظمة الاجتماعية والترفيهية والمناخية والبيئية في دبي. ستعمل أكثر من 15 مشروعًا تطويريًا رئيسيًا على تنشيط السواحل وتقديم ثلاث وجهات شاطئية جديدة سنويًا، مما يعزز أنماط الحياة النشطة ويحسن وصول الجمهور إلى البيئات الطبيعية.

ستزيد بلدية دبي مرافق وخدمات ووسائل الراحة الشاطئية بنسبة 400 بالمائة، وتوسع سعة الشواطئ العامة بنسبة 150 بالمائة، وتمدد طول مسارات المشي والركض وركوب الدراجات على الواجهة البحرية بنسبة 285 بالمائة، بما يتماشى مع الخطة الرئيسية الشاملة لتطوير الشواطئ العامة في الإمارة.

وضع معايير عالمية

أكد مروان أحمد بن غليطة، المدير العام لبلدية دبي، أن دبي تواصل تعزيز مكانتها كمدينة عالمية رائدة تحدد أجندة ومعايير الاستدامة الحضرية. وأشار إلى أن دبي لا تقتصر على تطبيق مفاهيم إدارة المساحات الزرقاء والخضراء المتقدمة محليًا، بل تشارك نموذجها المتكامل لتصميم وإدارة مدن المستقبل بنشاط مع العالم.

وقال: “من خلال خارطة الطريق هذه، تعمل بلدية دبي على تطوير نموذج حضري مرن وشامل وطويل الأجل يضع الشواطئ والمتنزهات والمساحات العامة كأصول بنية تحتية متكاملة، مما يجعل دبي أكثر حيوية وجاذبية وصلاحية للعيش للجميع. هدفنا هو أن تكون دبي مدينة مبنية للناس، تنمو في وئام مع الطبيعة - مدينة مرنة ومستدامة توفر أعلى مستويات جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية."

وأضاف: "تظل بلدية دبي ملتزمة بتعزيز جودة الحياة في جميع أنحاء الإمارة من خلال تطوير بيئة حضرية متوازنة تقوم على نهج متكامل يركز على الإنسان، ويوازن بين التنمية الاقتصادية والإشراف البيئي ورفاهية المجتمع."

تدعم خارطة الطريق أهداف التنمية المستدامة، وتعزز المرونة المناخية، وتحسن تجربة العيش من خلال تعزيز بيئة حضرية صحية تشجع أنماط الحياة النشطة والتفاعل الاجتماعي.

كما أنها تضع المرافق العامة والمتنزهات كجزء لا يتجزأ من الحياة اليومية، وتلبي احتياجات المقيمين والزوار والسياح، وتدفع رؤية دبي لتصبح أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل.