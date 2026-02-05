1.5 مليون شجرة و120 حديقة جديدة.. خارطة دبي الزرقاء والخضراء تعزز جودة الحياة

أطلقت بلدية دبي خارطة طريق المساحات الزرقاء والخضراء 2030، خلال القمة العالمية للحكومات، كجزء من رؤية استراتيجية شاملة لتطوير نظام بيئي حضري متوازن ومتكامل.
تتضمن خارطة الطريق مجموعة من المشاريع بقيمة تزيد عن 4 مليارات درهم، مما يعزز مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة مستدامة تستغل الطبيعة لتعزيز رفاهية الإنسان.
تمثل خارطة الطريق خطوة مهمة في نهج دبي نحو بناء مدن المستقبل، مما يعزز ريادتها العالمية في جودة الحياة، والاستدامة الحضرية، وتطوير نماذج حوكمة تركز على الإنسان للمدن المستقبلية.
صُممت لتلبية الاحتياجات المتطورة للمقيمين والزوار والسياح، مع وضع الطبيعة كمكون أساسي لنمو المدينة على المدى الطويل وقابليتها للعيش.
استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية لدولة الإمارات، خارطة الطريق في القمة العالمية للحكومات 2026.
تدمج خارطة طريق المساحات الزرقاء والخضراء الاستدامة كنظام تشغيلي أساسي ضمن التخطيط والتصميم الحضري، مما يعزز مرونة دبي وقدرتها على التكيف ونموها على المدى الطويل. وهي تعزز بيئة حضرية متوازنة تدمج المرافق العامة والحدائق والشواطئ والواجهات البحرية والتشجير والزراعة والحفاظ على التنوع البيولوجي وأنظمة إعادة التدوير والمعالجة المتقدمة، مما يدعم الصحة العامة مع توفير مدينة أكثر تركيزًا على الإنسان.
تعكس خارطة الطريق نهج بلدية دبي في تطوير نظام متماسك يحول ممرات البنية التحتية إلى عوامل تمكين رئيسية لجودة الحياة والاستدامة، مما يعزز مرونة دبي وقدرتها على التكيف ونموها على المدى الطويل من خلال نموذج يركز على الأفراد والعائلات والمجتمعات.
بحلول عام 2030، ستعيد خارطة طريق المساحات الزرقاء والخضراء تعريف التجربة اليومية للمقيمين في دبي من خلال تحويل الطبيعة إلى عنصر نشط في البنية التحتية للمدينة وتحسين الوصول إلى المتنزهات والمرافق الرياضية والسواحل ووجهات الشواطئ.
تستهدف خارطة الطريق زراعة ما يقرب من 1.5 مليون شجرة على مدى خمس سنوات، وتنفيذ أكثر من 45 مشروعًا لتنسيق الحدائق والتجميل، وإضافة 120 حديقة جديدة تغطي ما يقرب من 3 ملايين متر مربع. كما تتضمن 200 مساحة رياضية وترفيهية مدمجة بسلاسة في الشبكات الخضراء، بما يتماشى مع استراتيجية الحدائق العامة والمساحات الخضراء وخطة دبي الحضرية 2040.
تعيد خارطة الطريق تعريف الشواطئ والواجهات البحرية كأصول حضرية نشطة مدمجة ضمن الأنظمة الاجتماعية والترفيهية والمناخية والبيئية في دبي. ستعمل أكثر من 15 مشروعًا تطويريًا رئيسيًا على تنشيط السواحل وتقديم ثلاث وجهات شاطئية جديدة سنويًا، مما يعزز أنماط الحياة النشطة ويحسن وصول الجمهور إلى البيئات الطبيعية.
ستزيد بلدية دبي مرافق وخدمات ووسائل الراحة الشاطئية بنسبة 400 بالمائة، وتوسع سعة الشواطئ العامة بنسبة 150 بالمائة، وتمدد طول مسارات المشي والركض وركوب الدراجات على الواجهة البحرية بنسبة 285 بالمائة، بما يتماشى مع الخطة الرئيسية الشاملة لتطوير الشواطئ العامة في الإمارة.
أكد مروان أحمد بن غليطة، المدير العام لبلدية دبي، أن دبي تواصل تعزيز مكانتها كمدينة عالمية رائدة تحدد أجندة ومعايير الاستدامة الحضرية. وأشار إلى أن دبي لا تقتصر على تطبيق مفاهيم إدارة المساحات الزرقاء والخضراء المتقدمة محليًا، بل تشارك نموذجها المتكامل لتصميم وإدارة مدن المستقبل بنشاط مع العالم.
وقال: “من خلال خارطة الطريق هذه، تعمل بلدية دبي على تطوير نموذج حضري مرن وشامل وطويل الأجل يضع الشواطئ والمتنزهات والمساحات العامة كأصول بنية تحتية متكاملة، مما يجعل دبي أكثر حيوية وجاذبية وصلاحية للعيش للجميع. هدفنا هو أن تكون دبي مدينة مبنية للناس، تنمو في وئام مع الطبيعة - مدينة مرنة ومستدامة توفر أعلى مستويات جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية."
وأضاف: "تظل بلدية دبي ملتزمة بتعزيز جودة الحياة في جميع أنحاء الإمارة من خلال تطوير بيئة حضرية متوازنة تقوم على نهج متكامل يركز على الإنسان، ويوازن بين التنمية الاقتصادية والإشراف البيئي ورفاهية المجتمع."
تدعم خارطة الطريق أهداف التنمية المستدامة، وتعزز المرونة المناخية، وتحسن تجربة العيش من خلال تعزيز بيئة حضرية صحية تشجع أنماط الحياة النشطة والتفاعل الاجتماعي.
كما أنها تضع المرافق العامة والمتنزهات كجزء لا يتجزأ من الحياة اليومية، وتلبي احتياجات المقيمين والزوار والسياح، وتدفع رؤية دبي لتصبح أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل.
