15 مليون درهم جائزة "بيغ تيكيت" خلال أغسطس
تقدم "بيغ تيكيت" "Big Ticket" جائزة كبرى مضمونة بقيمة 15 مليون درهم هذا الشهر، وسيدخل أي شخص يشتري تذاكر جوائز نقدية أيضاً في سحب إلكتروني في اليوم التالي للشراء، حيث سيحصل شخص واحد على 50,000 درهم.
وبالإضافة إلى الجائزة الكبرى المضمونة البالغة 15 مليون درهم، سيفوز عشرة مشاركين محظوظين بمبلغ 100,000 درهم في السحب المباشر الذي سيقام في 3 سبتمبر، إلى جانب سيارة "رينج روفر فيلار" الفاخرة الجديدة بقيمة 325,000 درهم. وتبلغ تكلفة تذكرة سيارة الأحلام 150 درهماً فقط، وكما هو الحال مع الجائزة النقدية، فإن أي شخص يشتري تذكرتين سيحصل على واحدة مجاناً.
وسيدخل عملاء "بيغ تيكيت" تلقائياً في السحب الإلكتروني اليومي في اليوم التالي لعملية الشراء للحصول على فرصة للفوز بمبلغ 50,000 درهم. وتوزع "بيغ تيكيت" ما مجموعه 1,550,000 درهم كجوائز نقدية خلال السحب الإلكتروني اليومي، ليصل إجمالي عدد الفائزين يومياً إلى 31 فائزاً من خلال الاحتفال بفائز واحد كل يوم.
وسيتم إجراء السحب المباشر لـ "بيغ تيكيت" في 3 أغسطس الساعة 2:30 ظهراً على الصفحة الرسمية لـ "بيغ تيكيت" على الفيسبوك، حيث ستتاح للمشاركين فرصة الفوز بتذاكر كبيرة مجانية من خلال المشاركة في فقرة "سؤال بشرى الكبير" حيث سيفوز اثنان من المشتركين بتذكرة "بيغ تيكيت" وتذكرة سيارة الأحلام لكل واحد منهما.
ويمكن شراء التذاكر عبر الإنترنت فقط من خلال الموقع الإلكتروني www.bigticket.ae أو من خلال زيارة منافذ البيع في مطار زايد الدولي ومطار العين، كما سيتم إدخال جميع تذاكر السحب للـ "بيغ تيكيت" التي تم شراؤها بين تواريخ العرض الترويجي في تاريخ السحب التالي فقط، ولن يتم إدخال التذاكر في كل سحب إلكتروني يومي.