15 مليون درهم جائزة "بيغ تيكيت" خلال أغسطس

وبالإضافة إلى الجائزة الكبرى المضمونة البالغة 15 مليون درهم، سيفوز عشرة مشاركين محظوظين بمبلغ 100,000 درهم في السحب المباشر الذي سيقام في 3 سبتمبر، إلى جانب سيارة "رينج روفر فيلار" الفاخرة الجديدة بقيمة 325,000 درهم. وتبلغ تكلفة تذكرة سيارة الأحلام 150 درهماً فقط، وكما هو الحال مع الجائزة النقدية، فإن أي شخص يشتري تذكرتين سيحصل على واحدة مجاناً.