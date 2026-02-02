15 مليون درهم جائزة "بيج تيكت أبوظبي" لسحب فبراير

بعد فوز غير حياتها بمبلغ 30 مليون درهم للمغتربة الفلبينية آنا لي جايونجان في يناير، أعلنت بيج تيكت أبوظبي عن جائزة كبرى بقيمة 15 مليون درهم لفائز محظوظ واحد في فبراير. سيتم منح الجائزة الكبرى لشهر فبراير خلال السحب المباشر في 3 مارس، مما يتيح للمشاركين فرصة أن يصبحوا المليونير التالي.
إلى جانب الجائزة الكبرى، سيتم منح جوائز ترضية بقيمة 100,000 درهم لكل منها لخمسة فائزين، مما يعزز مكانة فبراير كواحد من أكثر الشهور مكافأة في تقويم السحب’s. طوال الشهر، ستستضيف بيج تيكت أربعة سحوبات إلكترونية أسبوعية، حيث يمنح كل سحب 50,000 درهم لأربعة فائزين.
سيشهد عرض فبراير أيضًا مسابقة الفوز الكبير. قد يتم اختيار أربعة عملاء يشترون تذكرتين كبيرتين أو أكثر في معاملة واحدة بين 1 و 24 فبراير لحضور السحب المباشر في 3 مارس، حيث سيتم منح جوائز نقدية مضمونة تتراوح من 50,000 درهم إلى 150,000 درهم. سيتم الإعلان عن المشاركين الأربعة المختارين في 1 مارس على موقع بيج تيكت، قبل الحدث المباشر.
أسدلت بيج تيكت الستار على عرض يناير بمجموعة الفائزين النهائية في السحب الإلكتروني الأسبوعي، مختتمة الشهر بنجاح كبير. فاز أربعة فائزين بمبلغ 50,000 درهم لكل منهم في السحب الإلكتروني الأسبوعي الأخير لشهر يناير.
اشترى حكيم شاه حبيب تذكرته الكبيرة عبر الإنترنت. وعلى الرغم من أنه فاته الاتصال الفائز في 1 فبراير، إلا أنه شارك لاحقًا أنه كان سعيدًا بمعرفة فوزه.
فينوث، مشرف كهربائي يبلغ من العمر 38 عامًا ويعيش في قطر مع عائلته منذ 19 عامًا، يشتري تذاكر بيج تيكت بانتظام لأكثر من ثلاث سنوات. وعن رد فعله، قال: “هذه هي المرة الأولى في حياتي التي أفوز فيها بسحب، وكانت حقًا أسعد لحظة بالنسبة لي. كنت في غاية السعادة. عندما تلقيت المكالمة لأول مرة، لم أصدق ذلك وشعرت بتردد قليل، ولكن بمجرد أن رأيت اسمي على البث المباشر، عرفت أنه حقيقي. في تلك اللحظة أدركت الأمر حقًا.”
وأضاف أنه يخطط لتقسيم الجائزة بالتساوي مع مجموعته. “بحصتي، سأستمر في الاستثمار في المزيد من التذاكر وسأنفق جزءًا على ابنتي أيضًا. بما أن هذا هو فوزي الأول، أريد أن أجعله لا يُنسى من خلال معاملتها بشيء مميز. رسالتي للآخرين بسيطة: لا تفقدوا الأمل واستمروا في تجربة حظكم.”
يعيش عبد الرحمن، وهو وافد يبلغ من العمر 54 عامًا من ولاية كيرالا، في أبوظبي منذ ست سنوات وقد شارك في سحب التذكرة الكبرى (Big Ticket) منذ انتقاله إلى الإمارات العربية المتحدة. يشتري التذاكر كل شهر كجزء من مجموعة مكونة من 22 شخصًا.
متذكرًا مكالمة الفوز، قال: “في البداية، اعتقدت حقًا أنها عملية احتيال. مع كل ما يحدث في التكنولوجيا هذه الأيام، لم أصدق الأمر على الفور. ولكن بمجرد تأكيده، شعرت بسعادة غامرة وارتياح كبير.” وأضاف أن الفوز عزز ثقته في التذكرة الكبرى (Big Ticket) وعزز إيمانه بالمثابرة، مشجعًا الآخرين على التفكير في المشاركة الجماعية لأنها تساعد في إبقاء الدافع والأمل حيًا.
تحتفل شاليني سوفارنا، وهي موظفة إدارية تبلغ من العمر 54 عامًا من مومباي، بفوزها أيضًا بعد سنوات من المشاركة. تعيش في أم القيوين منذ عام 2008، وبدأت في شراء تذاكر Big Ticket في عام 2014، ثم توقفت لفترة، واستأنفت العام الماضي كجزء من مجموعة مكونة من سبعة أشخاص.
قالت: “لم أصدق الأمر في البداية، ولكن بمجرد أن استوعبته، شعرت بسعادة وحماس شديدين.” تخطط شاليني لاستخدام الجائزة لتسديد القروض المستحقة وشاركت أن الفوز جدد ثقتها. وصفت Big Ticket بأنها حقيقية وجديرة بالثقة، وشجعت الآخرين على الاستمرار، مضيفة: “الاستمرارية مهمة. لا تتوقف في المنتصف كما فعلت أنا.”