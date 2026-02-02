15 مليون درهم جائزة "بيج تيكت أبوظبي" لسحب فبراير

فينوث، مشرف كهربائي يبلغ من العمر 38 عامًا ويعيش في قطر مع عائلته منذ 19 عامًا، يشتري تذاكر بيج تيكت بانتظام لأكثر من ثلاث سنوات. وعن رد فعله، قال: “هذه هي المرة الأولى في حياتي التي أفوز فيها بسحب، وكانت حقًا أسعد لحظة بالنسبة لي. كنت في غاية السعادة. عندما تلقيت المكالمة لأول مرة، لم أصدق ذلك وشعرت بتردد قليل، ولكن بمجرد أن رأيت اسمي على البث المباشر، عرفت أنه حقيقي. في تلك اللحظة أدركت الأمر حقًا.”