15 مليون درهم الجائزة الكبرى لمقيم هندي بأبوظبي
فاز مقيم هندي بمبلغ 15 مليون درهم في السحب الأخير لتذكرة أبوظبي الكبيرة الذي أقيم يوم السبت.
وكان "توشار ديشكار"، الذي يعيش في أبو ظبي، محظوظاً بالتذكرة رقم 334240، التي اشتراها في 31 يوليو. ولم يكن يشاهد القرعة مباشرة وكان في المنزل عندما تم الإعلان عن اسمه خلال العرض.
"من هذا؟ "هل هذا صحيح"، سأل توشار متفاجئًا مقدمي البرنامج ريتشارد وبشرى، اللذان اتصلا بالمليونير الجديد لإبلاغه بالأخبار. "شكرًا. أنا في المنزل."
وقال إن المكاسب غير المتوقعة البالغة 15 مليون درهم سيتم تقاسمها بين أربعة أشخاص.
"سأشارك هذا مع ثلاثة أصدقاء آخرين. لقد قمت بشراء التذاكر لمدة عام تقريباً. لم أكن أتوقع الفوز بالجائزة الكبرى».
وردا على سؤال حول كيفية إنفاق المكاسب، قال توشار: "سوف أسدد بعض قروضي وأعتني بأسرتي".
تقدم Big Ticket هذا الشهر الجائزة الكبرى بقيمة 15 مليون درهم مرة أخرى. وأي شخص يشتري تذاكر جوائز نقدية سيدخل أيضاً في السحب الإلكتروني في اليوم التالي لعملية الشراء، حيث سيحصل أحد المحظوظين على 50 ألف درهم. كما سيفوز 10 مشاركين بمبلغ 100 ألف درهم لكل منهم خلال السحب المباشر الذي سيقام في 3 سبتمبر، إلى جانب سيارة رينج روفر فيلار بقيمة 325 ألف درهم. وتبلغ تكلفة تذكرة سيارة الأحلام 150 درهماً، وكما هو الحال مع الجائزة النقدية، فإن أي شخص يشتري تذكرتين سيحصل على واحدة مجاناً.
يمكن شراء التذاكر عبر الإنترنت من خلال www.bigticket.ae أو من خلال زيارة منافذ البيع في مطار زايد الدولي ومطار العين.