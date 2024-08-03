15 مليون درهم الجائزة الكبرى لمقيم هندي بأبوظبي

تقدم Big Ticket هذا الشهر الجائزة الكبرى بقيمة 15 مليون درهم مرة أخرى. وأي شخص يشتري تذاكر جوائز نقدية سيدخل أيضاً في السحب الإلكتروني في اليوم التالي لعملية الشراء، حيث سيحصل أحد المحظوظين على 50 ألف درهم. كما سيفوز 10 مشاركين بمبلغ 100 ألف درهم لكل منهم خلال السحب المباشر الذي سيقام في 3 سبتمبر، إلى جانب سيارة رينج روفر فيلار بقيمة 325 ألف درهم. وتبلغ تكلفة تذكرة سيارة الأحلام 150 درهماً، وكما هو الحال مع الجائزة النقدية، فإن أي شخص يشتري تذكرتين سيحصل على واحدة مجاناً.