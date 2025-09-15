1.5 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بالشارقة

من يناير إلى يونيو من هذا العام، سجلت الشارقة 74 مشروعًا للاستثمار الأجنبي المباشر، بزيادة قدرها 57% مقارنةً بـ 47 مشروعًا في الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع معدل خلق الوظائف بنسبة 45%، مما أدى إلى توفير 2,578 وظيفة جديدة مقارنةً بـ 1,779 وظيفة في النصف الأول من عام 2024.