1.5 مليار درهم لمشروع تطوير شارع الفي بدبي

وسيتم إنشاء تقاطع جديد على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع شارع الفي، حيث سيشتمل التقاطع على جسر بثلاثة مسارات في كل اتجاه، بطول 1400 متر، ويستوعب 9600 مركبة في الساعة، كما سيتم إنشاء جسر آخر بخمسة مسارات على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بطول 1400 متر، ويستوعب 9000 مركبة في الساعة.