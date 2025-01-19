1.5 مليار درهم لمشروع تطوير شارع الفي بدبي
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الأحد، عن ترسية عقد تطوير شارع الفي بقيمة 1.5 مليار درهم، بهدف تعزيز الطاقة الاستيعابية للشارع، بحيث يستوعب 64.400 مركبة في الساعة.
ويتضمن المشروع تطوير خمسة تقاطعات رئيسية، تضم 13,500 متر من الجسور و12,900 متر من الطرق.
ويمتد المشروع من تقاطع الشارع مع طريق الشيخ محمد بن زايد، مروراً بشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وصولاً إلى طريق الإمارات.
وقال مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "إن المشروع سيخدم مجموعة متنوعة من المناطق السكنية والتنموية، بما في ذلك مدينة دبي الرياضية، وقرية جميرا الدائرية، ومدينة دبي للإنتاج، وجميرا جولف إستيتس، وتلال الغاف، وداماك لاجونز، والواحة، ورمرام".
ومن المقرر تنفيذ المشروع على مرحلتين، حيث من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى في عام 2027، والثانية في عام 2028.
خمسة تقاطعات
ويتضمن التقاطع الأول جسراً مزدوجاً عند تقاطع شارع الخيل مع شارع الشيخ محمد بن زايد، ويبلغ طول الجسر 1255 متراً، وتبلغ طاقته الاستيعابية 3200 مركبة في الساعة، لاستيعاب الحركة المرورية المتجهة يساراً من ديرة على طول شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه شارع الفي وشارع الإمارات.
كما سيتم إنشاء جسرين بسعة حارتين لكل جسر، بطول 2040 متراً، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 6400 مركبة في الساعة في كلا الاتجاهين، لتسهيل الحركة المرورية المباشرة من وإلى قرية جميرا الدائرية وربطها بشارع الشيخ محمد بن زايد.
أما التقاطع الثاني، فسيتم تطويره عند الدوار الحالي بين مدينة دبي الرياضية ومدينة دبي للإنتاج، ويتضمن إنشاء جسر فوق شارع الفي بطول 960 متراً بأربعة مسارات في كل اتجاه، وبطاقة استيعابية تصل إلى 14400 مركبة في الساعة، مما يضمن انسيابية الحركة المرورية على طول شارع الفي.
وتتضمن أعمال المشروع أيضًا تحويل الدوار الحالي إلى تقاطع سطحي يتم التحكم فيه بإشارات مرورية لاستيعاب أحجام المرور من وإلى مدينة دبي الرياضية ومدينة دبي للإنتاج.
كما سيتم إنشاء طريق خدمة منفصل عن الطرق الأخرى بطول 780 متراً بحارتين، لتسهيل الحركة المرورية من شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه شارع الإمارات، بطاقة استيعابية تصل إلى 3200 مركبة في الساعة.
وسيتم إنشاء تقاطع جديد على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع شارع الفي، حيث سيشتمل التقاطع على جسر بثلاثة مسارات في كل اتجاه، بطول 1400 متر، ويستوعب 9600 مركبة في الساعة، كما سيتم إنشاء جسر آخر بخمسة مسارات على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بطول 1400 متر، ويستوعب 9000 مركبة في الساعة.
ويتضمن المشروع كذلك طريقين خدميين منفصلين، كل منهما بثلاث حارات في كل اتجاه، مصممين لتسهيل حركة الانعطاف يساراً، ويبلغ طول الطريقين الخدميين 1400 متر، وتبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية للجسرين 9600 مركبة في الساعة.
وقال الطاير: «سيتم إنشاء جسر مزدوج عند التقاطع الرابع (شارع الفي مع شارع الإمارات) لتسهيل حركة المرور من شارع الفي إلى شارع الإمارات باتجاه العوير والخوانيج والشارقة والإمارات الشمالية، ويبلغ طول الجسر 1000 متر، وتبلغ طاقته الاستيعابية 3200 مركبة في الساعة».
وأضاف أنه سيتم إنشاء جسر آخر بسعة مسارين لاستيعاب الحركة المرورية المتجهة يساراً من شارع الإمارات إلى شارع الفي باتجاه ديرة، ويبلغ طول الجسر 1150 متراً، وتبلغ طاقته الاستيعابية 3200 مركبة في الساعة.
وسيوفر التقاطع الخامس وصولاً مباشراً من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى مدينة دبي للإنتاج عبر إنشاء جسرين من مسارين بطول إجمالي يبلغ 2250 متراً، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 6400 مركبة في الساعة.