15 قاعدة لرفع علم الإمارات في العيد الوطني
في 2 ديسمبر 1971، رفع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، علم الدولة بألوانه الأحمر والأخضر والأبيض والأسود لأول مرة خلال احتفالات اليوم الوطني.
وصمّم عبدالله المعينة علم دولة الإمارات ضمن مسابقة نظمتها صحيفة الاتحاد. هذا العلم ليس مجرد رمز وطني، بل يعكس الوحدة والتاريخ والقيم التي تجمع الإمارات، ويحتل مكانة خاصة في قلوب المواطنين والمقيمين.
لكن احترام العلم يتطلب فهم الآداب والبروتوكولات التي وضعتها الأمة لضمان كرامته واحترامه.
إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول استخدام علم دولة الإمارات العربية المتحدة وعرضه والعناية به، سواء أثناء الاحتفالات أو الاستخدام اليومي.
مواصفات علم الإمارات العربية المتحدة
إذا كنت تخطط لطباعة العلم على القماش، تأكد من أنه يحتوي على نسبة عالية من مزيج البوليستر أوالبوليستر المعاد تدويره، ويجب أن يكون القماش غير لامع.
وفيما يلي النسب التي حددتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لألوان العلم:
وهذه هي درجات الألوان الدقيقة:
إرشادات الاستخدام
عند تعليق العلم في منتصف الشارع، يجب تعليقه عمودياً بحيث يكون الجزء الأحمر في الأعلى، بينما تكون الألوان الثلاثة الأخرى في الأسفل. بهذه الطريقة، يمكن للمشاهد رؤية العلم عمودياً من أي اتجاه.
يمكن تعليق العلم عمودياً أو بزاوية على عمود من شرفة أو نافذة، مع مراعاة ارتفاع العلم. يجب أن يكون الجزء الأحمر في الأعلى، بينما توضع الأقسام الثلاثة الأخرى في الأسفل. من المهم التأكد من أن اللون الأسود يظهر على الجانب الأيسر من العلم، من منظور المشاهد المواجه للعلم.
يجب رفع العلم أفقياً خلال الزيارات الرسمية إلى الخارج أو أثناء زيارات الوفود الأجنبية الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
يجب وضع العلم أمام الوفد الإماراتي على طاولة الاجتماع التي يجلس عليها الوفد. ولا يجوز استخدام علم أي منظمة إلى جانب علم الإمارات، إلا إذا كان علم المنظمة أصغر حجماً من علم الدولة.
إذا تم طباعة العلم على الأوشحة، فيجب أن يكون عمودياً بحيث يكون الجزء الأحمر في الأعلى والأجزاء الثلاثة الأخرى متجهة لأسفل، ليتسنى للمشاهد دائماً رؤية العلم في وضع عمودي من أي اتجاه.
عند وضع العلم على الزي العسكري أو الرياضي، يجب أن يكون في وضع مستقيم طوال الوقت، مع وجود الجزء الأحمر دائماً على اليمين في جميع المواضع.
القواعد الواجب اتباعها
1. حافظ على نظافته وكويه طوال الوقت.
2. استبدله بانتظام للحفاظ على ألوانه ومظهره، كما يجب استبداله في حالة تمزقه أو تلفه أو تغير ألوانه.
3. افحص العلم قبل رفعه في كل مرة للتأكد من أنه غير تالف أو باهت أو ممزق.
4. افحصه للتأكد من أنه في حالة جيدة بعد العواصف القوية أو التغيرات المناخية للتأكد من أنه ليس متشابكاً بطريقة تمنعه من الرفرفة بحرية.
5. إذا تمزق العلم، يجب استبداله بغض النظر عن مدى الضرر، وفي حالة التلف أو تغير اللون أو التمزق، يجب إنزال العلم ببطء وطويه وتخزينه في مكان مناسب أو إتلافه بتقطيع أجزائه بحيث لا يشبه العلم، ويجب عدم حرقه حفاظاً على البيئة.
6. عدم إسقاط العلم أو إتلافه أو إهانته بأي شكل من الأشكال، مثل تمزيقه أو إنزاله بطريقة غير لائقة أو القيام بأي فعل يعبر عن الازدراء أو عدم الاحترام، ويعاقب من يفعل ذلك بموجب المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2019.
7. قم بطيه بعد الانتهاء من مهمة أو حدث رسمي.
إليك كيفية طي علم الإمارات العربية المتحدة بشكل صحيح:
8. عند إنزال العلم يجب طيه وربطه بحيث لا يلامس أي جزء منه الأرض، ويجب حفظه في حقيبة العلم.
9. عند وضع العلم، يجب ألا يتلامس مع أي جسم آخر أثناء طيرانه (مثل الشجيرات والأشجار والأنابيب والجدران والمقابض والأبواب وما إلى ذلك).
10. يؤدي احتكاك العلم بأجسام أخرى إلى تعريضه للتلف والتآكل التدريجي بسبب الاحتكاك، مما يتسبب في تلفه وتقصير عمره الافتراضي.
11. لا يجوز وضع أي شعار أو رمز على العلم باستثناء العلم الرئاسي حيث يوضع شعار الدولة في منتصف المساحة البيضاء.
12. لا يجوز أن يحتوي علم دولة الإمارات العربية المتحدة على حواف مزخرفة أو أي إضافات من أي نوع.
13. يمنع استعمال العلم بأي طريقة من شأنها إهانته أو الإضرار به، بما في ذلك طباعته على أي مادة قابلة للاستخدام مرة واحدة.
14. يمنع استخدام العلم على أي مواد غذائية مثل الحلويات أو الكعك مهما كان شكله أو حجمه.
15. لا يجوز تغيير نسب وحجم وشكل العلم لتناسب استخدامات أو أشياء محددة، مثل العناصر الزخرفية أو الطباعة أو الشعارات على سبيل المثال.