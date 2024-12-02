15 قاعدة لرفع علم الإمارات في العيد الوطني

عند تعليق العلم في منتصف الشارع، يجب تعليقه عمودياً بحيث يكون الجزء الأحمر في الأعلى، بينما تكون الألوان الثلاثة الأخرى في الأسفل. بهذه الطريقة، يمكن للمشاهد رؤية العلم عمودياً من أي اتجاه.

يمكن تعليق العلم عمودياً أو بزاوية على عمود من شرفة أو نافذة، مع مراعاة ارتفاع العلم. يجب أن يكون الجزء الأحمر في الأعلى، بينما توضع الأقسام الثلاثة الأخرى في الأسفل. من المهم التأكد من أن اللون الأسود يظهر على الجانب الأيسر من العلم، من منظور المشاهد المواجه للعلم.

يجب رفع العلم أفقياً خلال الزيارات الرسمية إلى الخارج أو أثناء زيارات الوفود الأجنبية الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

يجب وضع العلم أمام الوفد الإماراتي على طاولة الاجتماع التي يجلس عليها الوفد. ولا يجوز استخدام علم أي منظمة إلى جانب علم الإمارات، إلا إذا كان علم المنظمة أصغر حجماً من علم الدولة.

إذا تم طباعة العلم على الأوشحة، فيجب أن يكون عمودياً بحيث يكون الجزء الأحمر في الأعلى والأجزاء الثلاثة الأخرى متجهة لأسفل، ليتسنى للمشاهد دائماً رؤية العلم في وضع عمودي من أي اتجاه.