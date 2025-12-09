15% انخفاض حوادث المشاة برأس الخيمة في النصف الأول

تشهد دبي انخفاضًا بنسبة 90% في الوفيات المرورية والحوادث، كما تنخفض وفيات المشاة تسجل دبي انخفاضًا بنسبة 97% في وفيات المشاة في 2024، وتفتتح جسرين جديدين الإمارات: انخفاض الوفيات المرتبطة بالمرور بنسبة 15% في الشارقة في النصف الأول من 2024