15% انخفاض حوادث المشاة برأس الخيمة في النصف الأول

أعلنت شرطة رأس الخيمة عن انخفاض بنسبة 15 في المائة في حوادث المشاة خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بعام 2024.
ويسلط الانخفاض الضوء على نجاح المبادرات التي تهدف إلى تعزيز سلامة الطرق وحماية الأرواح والممتلكات. وعزت السلطات هذا الإنجاز إلى استخدام أنظمة تتبع المركبات الذكية لمراقبة الانتهاكات عالية الخطورة، مما قلل بشكل ملحوظ من الإصابات والوفيات.
قال العميد أحمد السام النقبي، مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، إن هذا الإنجاز يعكس جهود الشرطة في تنفيذ تدابير استباقية، وتعزيز المراقبة المرورية الذكية، وإجراء حملات توعية إلى جانب تطبيق القانون الفعال.
ساهمت هذه الجهود في خلق بيئة مرورية أكثر أمانًا وتحسين جودة الحياة بشكل عام في الإمارة.
أكد على أهمية رفع الوعي المروري بين مستخدمي الطرق، وحث السائقين والمشاة على الالتزام بقواعد المرور، والعبور بأمان في المناطق المخصصة للمشاة، واستخدام الجسور والممرات المخصصة للمشاة.
وأكدت الشرطة أن اتباع هذه الإرشادات هو المفتاح لمنع حوادث المشاة الخطيرة وحماية الأرواح والممتلكات.
تشهد دبي انخفاضًا بنسبة 90% في الوفيات المرورية والحوادث، كما تنخفض وفيات المشاة تسجل دبي انخفاضًا بنسبة 97% في وفيات المشاة في 2024، وتفتتح جسرين جديدين الإمارات: انخفاض الوفيات المرتبطة بالمرور بنسبة 15% في الشارقة في النصف الأول من 2024