15% ارتفاع الطلب على العطلات المحلية مع تحسن الطقس

قال "فيناياك ماهتاني"، الرئيس التنفيذي لشركة "بي إن بي إم إي" (Bnbme) لمنازل العطلات: "دائماً ما يكون منتصف الفصل الدراسي الفترة الأنسب لقضاء وقت ممتع في منازل العطلات مع تحسن الطقس، حيث شهدنا بالفعل زيادة بنسبة 15% في الاستفسارات. يختار الأشخاص الذين لم يتمكنوا من مغادرة الإمارات العربية المتحدة المنازل والفلل التي تحتوي على مرافق خارجية سواء كانت مطلة على الشاطئ أو على ملاعب جولف أو بالقرب من أماكن يمكن استكشافها سيراً على الأقدام."