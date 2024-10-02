15% ارتفاع الطلب على العطلات المحلية مع تحسن الطقس
شهدت الاستفسارات عن العطلات المحلية في الإمارات ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 15%، حيث بدأت العائلات في التخطيط لعطلات منتصف الفصل الدراسي.
وتستعد العديد من المدارس الخاصة لعطلة تمتد من الاثنين إلى الجمعة، بدءاً من 14 إلى 18 أكتوبر أو من 21 إلى 25 أكتوبر، مما يمنح الطلاب والأسر فرصة للاسترخاء والاستمتاع بفترة راحة مستحقة من الروتين الأكاديمي تصل إلى تسعة أيام.
وتختلف قرارات المدارس في الإمارات بشأن عطلة منتصف الفصل، حيث يفضل بعضها أسبوعاً كاملاً، في حين تكتفي مدارس أخرى بعطلة نهاية أسبوع طويلة، مع الالتزام بالحد الأدنى من الأيام الدراسية المطلوبة، والتي تبلغ 182 يوماً لمدارس المناهج الدولية.
قال "راهيش بابو"، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى "مسافر دوت كوم" (musafir.com): "بحلول شهر أكتوبر، سيتحسن الطقس في الإمارات العربية المتحدة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الإجازات المحلية بنسبة تتراوح بين 15 و20%. وبدلاً من السفر إلى الخارج خلال العطلة القصيرة، يفضل العديد من الأشخاص الآن البقاء داخل الدولة والاستمتاع بالتجارب المحلية".
وأشار إلى أن الوجهات الأكثر شعبية تشمل جزيرة النخلة في دبي، وياس آيلاند في أبوظبي، ورأس الخيمة.
وأضاف أن "الطلب على العقارات في جزيرة النخلة مرتفع بشكل خاص، حيث يفضل النزلاء الإقامة في الفنادق الفاخرة ذات الخمس نجوم، وهذه الظاهرة تتكرر سنوياً."
بدء حجوزات عطلة اليوم الوطني
وأكد خبراء السفر أن حجوزات عطلة اليوم الوطني في ديسمبر قد بدأت بالفعل، حيث يفضل العديد من المسافرين الوجهات التي لا تتطلب تأشيرات أو توفر تأشيرة عند الوصول، لتجنب التعقيدات. تشمل الوجهات الشهيرة بانكوك، ودول رابطة الدول المستقلة، وجزر المالديف.
وأضاف "بابو": "حتى بالنسبة لعطلة ديسمبر الطويلة، تظهر البيانات ارتفاعاً في الطلب مع زيادة في الأسعار تتراوح بين 15 إلى 20% في ديسمبر."
وأشار خبراء السياحة إلى أن السكان لديهم مجموعة واسعة من الخيارات، بدءاً من الفنادق العالمية الشهيرة مثل "قصر الإمارات ماندارين أورينتال" في أبوظبي، والفنادق الفاخرة في جزيرة ياس، و"أتلانتس ذا رويال" في دبي، وصولاً إلى الجنان المخفية في الفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة.
قال "فيناياك ماهتاني"، الرئيس التنفيذي لشركة "بي إن بي إم إي" (Bnbme) لمنازل العطلات: "دائماً ما يكون منتصف الفصل الدراسي الفترة الأنسب لقضاء وقت ممتع في منازل العطلات مع تحسن الطقس، حيث شهدنا بالفعل زيادة بنسبة 15% في الاستفسارات. يختار الأشخاص الذين لم يتمكنوا من مغادرة الإمارات العربية المتحدة المنازل والفلل التي تحتوي على مرافق خارجية سواء كانت مطلة على الشاطئ أو على ملاعب جولف أو بالقرب من أماكن يمكن استكشافها سيراً على الأقدام."
وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، يأتي السياح الدوليون لقضاء إجازات منتصف الفصل الدراسي مع تحسن الطقس. كما أن دبي تعتبر الوجهة الأكثر شيوعاً بين الضيوف المحليين تليها أبوظبي."
وذكروا أنه مع تغير الفصول، من المتوقع ارتفاع الأسعار بشكل كبير حتى عيد الفصح العام المقبل.
واختتم "مهتاني" قائلاً: "السر هو أنه إذا كنت تعرف موعد سفرك، فعليك بالحجز مبكراً للاستفادة من خصومات الحجز المبكر." ولكن حذر من أن "معظم هذه العروض تكون بأسعار غير قابلة للاسترداد."
اتجاه جديد في العطلات المحلية
أشار أحد المسؤولين في قطاع السفر إلى أن يوم الجمعة، الذي يُعتبر نصف يوم عمل للعديد من الموظفين والطلاب، يُنظر إليه غالباً من قِبل العائلات على أنه بداية عطلة نهاية الأسبوع. لذلك، يُعتبر يوم الجمعة خياراً شائعاً للأنشطة الترفيهية في المساء، مما يجعله يوماً مثالياً للنزهات العائلية وبدء العطلات.
قالت "لاكشمي أناند"، المديرة العامة لشركة "ترافلز مايند ش.ذ.م.م" (TravelzMind LLC): "يتزايد الطلب على الإجازات القصيرة. في الماضي، كان الناس يبحثون عادة عن عروض الإجازات القصيرة التي تبدأ يوم السبت. ومع ذلك، يشير الاتجاه الجديد إلى أن المزيد من الأفراد أصبحوا مهتمين الآن بعروض يوم الجمعة أيضاً. ونتيجة لذلك، شهدنا زيادة في الاستفسارات المتعلقة بتسجيل الدخول يوم الجمعة، حيث يفضل العديد من الضيوف الإقامة من الجمعة إلى السبت والعودة مساء يوم الأحد."