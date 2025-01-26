14.7 مليار درهم وفورات الإمارات عبر التحول الرقمي
قالت مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، إن دولة الإمارات وفرت 4 مليارات دولار (14.7 مليار درهم) من خلال التحول الرقمي للقطاع العام.
وقال الحمادي خلال ندوة نقاشية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "إن الوتيرة السريعة للتكنولوجيات المتقدمة، وصعود الذكاء الاصطناعي، وارتفاع توقعات المواطنين جعلت التحديث ليس ترفا، بل ضرورة. ولكي تكون الحكومات ذات صلة وتنافسية وفعالة، شرعنا في رحلة التحديث في وقت مبكر جدًا - قبل عقدين من الزمن".
وأضافت خلال حلقة نقاشية بعنوان "الحكومات، إعادة برمجة"، "بدأنا بالتحول الرقمي والخدمات المحمولة والذكية واستراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031، والتي أسفرت عن تحويل 99% من الخدمات الحكومية رقميًا. ولدينا 90% من الرضا بين المواطنين. ولدينا 100% من المواطنين الذين يعيشون برقم موحد رقميًا حيث يمكنهم الوصول إلى معظم الخدمات الحكومية وبعض الخدمات الخاصة. كما حققنا وفورات اتحادية بنحو 4 مليارات دولار (14.7 مليار درهم)".
80% من القوانين تغيرت
وأشارت إلى أن دولة الإمارات تدرك أن التحديث لا يقتصر على التحولات الرقمية فحسب، بل إن الإصلاحات التشريعية لا تقل أهمية عن ذلك.
وأضافت: "نحن بحاجة إلى جذب الأشخاص الموهوبين ورجال الأعمال. الأمر لا يتعلق فقط بجذبهم فحسب، بل بجعلهم يعيشون في الإمارات العربية المتحدة. ولهذا السبب كان علينا إجراء إصلاحات هائلة في أنظمتنا في جميع الجوانب. وفي غضون 4 سنوات، كان الهدف هو تغيير معظم اللوائح وتحديثها، ولهذا السبب تم تغيير 80 في المائة من القوانين الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة في 4 سنوات ... كما قدمنا 30 قانونًا جديدًا في الإمارات العربية المتحدة".
التعامل مع التغيير أو "شكرا"
وردا على سؤال حول سبب وكيفية تعامل دولة الإمارات العربية المتحدة مع الإرث وجلب القيادات الشابة إلى مجلس الوزراء، أشادت بالإصلاحات التي يتم تقديمها من وقت لآخر في مجلس الوزراء.
"الأمر الأكثر أهمية هو أن رئيس الوزراء ووزراءه جميعهم متفقون على رؤية واحدة. في الأمانة العامة، لدينا أدوات لمجلس الوزراء لمراقبة قيام الجميع بعملهم، ونبلغ مجلس الوزراء بما يحدث في أي من الرؤى التي يتم إصدارها أو الإعلان عنها. لهذا السبب ليس لدينا هذا الإرث من الأشخاص (الذين لا يريدون التغيير مع الوقت). إما أن تتكيف مع التغيير، أو نقول "شكرًا لك". ويمكنك القيام بأي شيء آخر في مكان آخر"، أوضح الوزير سبب ديناميكية حكومة الإمارات العربية المتحدة وشبابها.
وأضافت أن الإصلاحات تتم كل عامين وأحيانا يتم استحداث وزارات جديدة للتعامل مع القضايا والتحديات الجديدة التي تنشأ مع التغيرات في التكنولوجيات والقطاعات الأخرى.