14.7 مليار درهم وفورات الإمارات عبر التحول الرقمي

"الأمر الأكثر أهمية هو أن رئيس الوزراء ووزراءه جميعهم متفقون على رؤية واحدة. في الأمانة العامة، لدينا أدوات لمجلس الوزراء لمراقبة قيام الجميع بعملهم، ونبلغ مجلس الوزراء بما يحدث في أي من الرؤى التي يتم إصدارها أو الإعلان عنها. لهذا السبب ليس لدينا هذا الإرث من الأشخاص (الذين لا يريدون التغيير مع الوقت). إما أن تتكيف مع التغيير، أو نقول "شكرًا لك". ويمكنك القيام بأي شيء آخر في مكان آخر"، أوضح الوزير سبب ديناميكية حكومة الإمارات العربية المتحدة وشبابها.