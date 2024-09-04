140 مليار درهم إنفاق سكان الإمارات على السفر والسياحة

ويشهد قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط نمواً بنسبة 25.3% في عام 2023، ما يعيد مساهمة القطاع في الاقتصاد إلى مستواها في عام 2019، حيث بلغ هذا 460 مليار دولار، أو 6.7% من اقتصاد المنطقة. وعلى نحو مماثل، ارتفعت العمالة التي يدعمها القطاع بنسبة 11.8% لتصل إلى 7.7 مليون وظيفة. ويمثل هذا نمواً بنسبة 3.3% عن مستوى عام 2019.