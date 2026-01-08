140%.. ارتفاع اسعار فيلات دبي الفاخرة على الواجهة البحرية

قال فاروق سيد، الرئيس التنفيذي لشركة سبرينغفيلد للعقارات: “خلال السنوات الخمس الماضية، سجل سوق العقارات السكنية الفاخرة على الواجهة البحرية في دبي تقديرًا قويًا لرأس المال، مع أداء قادته المواقع الراسخة التي تهيمن عليها الفيلات. كانت نخلة جميرا واضحة في الأداء خلال هذه الفترة، حيث ارتفعت الفيلات الفاخرة على الواجهة البحرية بأكثر من 140 في المائة، مما يعكس توفر محدود لإعادة البيع، وأنماط ملكية طويلة الأجل، وطلب مستمر من المشترين ذوي الثروات العالية”.