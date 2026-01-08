140%.. ارتفاع اسعار فيلات دبي الفاخرة على الواجهة البحرية

العقارات الفاخرة على الواجهة البحرية في دبي، وخاصة الفيلات، قد تفوقت بشكل كبير على السوق الأوسع، حيث ارتفعت الأسعار بأكثر من 140 في المائة خلال خمس سنوات بسبب النمو المدفوع بالندرة.
يقترح التنفيذيون في الصناعة أن العقارات الفاخرة على الواجهة البحرية تفرض علاوة تصل إلى 60 في المائة مقارنة بالقطاعات الأخرى. نظرًا لأن معظم العرض الجديد يتركز في المجتمعات غير المطلة على البحر، خاصة في دبي الجنوب، فإن الطلب على العقارات المطلة على البحر سيحافظ على نمو الأسعار ويستمر في فرض علاوة عالية.
في عام 2025، وفقًا لشركة سبرينغفيلد للعقارات، سجلت مجتمعات الفيلات والشقق المطلة على البحر نموًا سنويًا في الأسعار بنسبة 15-30 في المائة، متفوقة على المعايير السكنية الأوسع.
قال فاروق سيد، الرئيس التنفيذي لشركة سبرينغفيلد للعقارات: “خلال السنوات الخمس الماضية، سجل سوق العقارات السكنية الفاخرة على الواجهة البحرية في دبي تقديرًا قويًا لرأس المال، مع أداء قادته المواقع الراسخة التي تهيمن عليها الفيلات. كانت نخلة جميرا واضحة في الأداء خلال هذه الفترة، حيث ارتفعت الفيلات الفاخرة على الواجهة البحرية بأكثر من 140 في المائة، مما يعكس توفر محدود لإعادة البيع، وأنماط ملكية طويلة الأجل، وطلب مستمر من المشترين ذوي الثروات العالية”.
كان هذا النمو القوي أكثر وضوحًا في المواقع المطلة على البحر الراسخة مثل نخلة جميرا، مرسى دبي، مساكن شاطئ جميرا، وإعمار بيتشفرونت. في نخلة جميرا تحديدًا، تفوقت الفيلات الفاخرة على الواجهة البحرية بشكل كبير على السوق الأوسع، مدعومة بتوفر محدود لإعادة البيع، وأنماط ملكية طويلة الأجل، واهتمام مستمر من المشترين ذوي الثروات العالية.
أضاف سيد: “داخل المجتمعات الراسخة مثل نخلة جميرا، يمكن أن تفرض المنازل المطلة على البحر علاوة تتراوح بين 30 إلى 60 في المائة مقارنة بالعقارات غير المطلة على البحر المماثلة داخل نفس المجتمع. يتم تحفيز هذا الفارق السعري من خلال العرض المحدود على الشاطئ، وطلب المستخدم النهائي الأقوى، والجاذبية طويلة الأجل للعيش المباشر على الواجهة البحرية”.
قالت إن هذه العلاوات يتم الحفاظ عليها من خلال مزيج من العرض المحدود، والطلب القوي من المستخدمين النهائيين، والجاذبية المتزايدة لأنماط الحياة على الواجهة البحرية.
على عكس الأسواق السكنية الداخلية، حيث يمكن أن يتوسع العرض بمرور الوقت، تظل العقارات على الواجهة البحرية في دبي محدودة بشكل طبيعي. تقييد توفر الساحل، واعتبارات التخطيط، والجداول الزمنية الممتدة للتطوير العرض الجديد، مما يعزز القيمة طويلة الأجل للمجتمعات القائمة على الواجهة البحرية.
وفقًا لشركة سبرينغفيلد للعقارات، فإن حصة متزايدة من المعاملات في المجتمعات الرئيسية على الواجهة البحرية يقودها الآن المستخدمون النهائيون والمقيمون على المدى الطويل بدلاً من المستثمرين على المدى القصير. وقد ساهم هذا التحول في فترات احتفاظ أطول وتقليل دوران إعادة البيع، خاصة في التطورات التي تقودها الفيلات.
قالت: “المشترون يفضلون بشكل متزايد البيئات المكتملة ذات الكثافة المنخفضة التي تقدم مزيجًا من الخصوصية والمرافق والعيش طويل الأمد.”
بالإضافة إلى ذلك، فإن تدفق المليونيرات والأسر الثرية هو عامل رئيسي آخر يعزز الطلب على الأصول على الواجهة البحرية.
أضاف سيد: “يتم تحفيز هذا الفارق السعري من خلال العرض المحدود للشواطئ، والطلب الأقوى من المستخدمين النهائيين، والجاذبية طويلة الأمد للعيش المباشر على الواجهة البحرية.”
من منظور الدخل، تواصل العقارات على الواجهة البحرية تقديم أداء تنافسي في الإيجارات. قالت: “تتراوح العوائد الإجمالية للإيجار للشقق والفيلات الرئيسية على الواجهة البحرية حاليًا بين 5-8 في المائة، مدعومة بالطلب المستمر على كل من الإيجار طويل الأجل والإشغال المدفوع بنمط الحياة.”