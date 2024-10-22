140 ألف مستفيد من حملة "نبضك" لارتفاع ضغط الدم

بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد "درجة فرامنغهام للخطورة" وهو بروتوكول موحد لحساب درجة مخاطر القلب والأوعية الدموية في جميع المرافق الصحية الحكومية في البلاد. وتهدف هذه المبادرات، إلى جانب الحملة الوطنية للكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم، إلى خفض معدلات الوفيات بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 33 في المائة بحلول عام 2030.