14 منطقة في دبي معرضة لخطر الفيضانات

وتنتشر هذه المناطق الحساسة على طول طرق دبي الرئيسية، حيث تقع ثلاث منها على شارع الشيخ زايد، واثنتان على شارع الخيل، وأربع على شارع الشيخ محمد بن زايد. أما بقية المناطق المعرضة للفيضانات فتتوزع على النحو التالي: موقعان على طريق الإمارات، وموقع واحد على كل من شارع سيح السلام، وشارع رأس الخور، وشارع الرباط.