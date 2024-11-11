14 منطقة في دبي معرضة لخطر الفيضانات
شهدت دبي أمطاراً غير مسبوقة في أبريل الماضي، وكشفت هذه الظروف الجوية القاسية عن 14 منطقة معرضة لخطر الفيضانات في الإمارة.
وتنتشر هذه المناطق الحساسة على طول طرق دبي الرئيسية، حيث تقع ثلاث منها على شارع الشيخ زايد، واثنتان على شارع الخيل، وأربع على شارع الشيخ محمد بن زايد. أما بقية المناطق المعرضة للفيضانات فتتوزع على النحو التالي: موقعان على طريق الإمارات، وموقع واحد على كل من شارع سيح السلام، وشارع رأس الخور، وشارع الرباط.
وتُعدّ هذه الخطوة الاستباقية، التي تهدف إلى تحديد المناطق المعرضة للخطر، جزءاً من جهود دبي لحماية سكانها وبنيتها التحتية من تداعيات الكوارث الطبيعية، عبر تعزيز استراتيجيات الاستجابة، وزيادة مرونة البنية التحتية في مواجهة مثل هذه التحديات.
وجاء هذا التحديد خلال ندوة استضافتها شرطة دبي حول «إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية».
وقال محمد الظنحاني، مدير إدارة المخاطر المؤسسية واستمرارية الأعمال في بلدية دبي: "مع انتهاء موسم الأمطار الماضي، شرعنا في تنفيذ مجموعة من المشاريع القصيرة والطويلة الأمد لضمان الإدارة الفعّالة لتراكم مياه الأمطار في المناطق الحرجة، بهدف تعزيز القدرة الاستيعابية للبنية التحتية، والحدّ من المخاطر المرتبطة بهطول الأمطار الغزيرة".
وأشار إلى أن 90% من المناطق التي تم تحديدها قد خضعت لأعمال ترميم بعد الأمطار الأخيرة، مما زاد من قدرتها على مواجهة الكوارث الطبيعية في المستقبل.
وقال مهند خالد المهيري مدير إدارة أنشطة النقل التجاري في هيئة الطرق والمواصلات: "بالإضافة إلى المواقع الـ14 المحددة، تم رصد 22 موقعاً آخر تشكل تحدياً خلال موسم الأمطار، ويجري العمل على إيجاد الحلول بالتعاون مع بلدية دبي، بما في ذلك تركيب مضخات لتصريف المياه المتراكمة في قنوات مخصصة".
وتم خلال المؤتمر الصحفي، الذي حضره عدد من الجهات المعنية، طرح العديد من المقترحات والتوصيات الهادفة إلى الارتقاء بإدارة الأزمات والاستعداد لمواجهة تحديات المستقبل.
ومن بين الجهود المبذولة في هذا الصدد، سلّط المؤتمر الضوء على مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بقيمة 30 مليار درهم، والمُقرر اكتماله بحلول عام 2033.
واقترح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، تشكيل لجنة مختصة لوضع حلول عاجلة لمشكلة الأمطار الغزيرة والفيضانات. وأكّد على ضرورة أن تضم هذه اللجنة ممثلين عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وشرطة دبي، والدفاع المدني، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وأن يقودها خبراء ذوو كفاءة عالية لإدارة العملية باحترافية.
كما اقترح معاليه إنشاء رقم اتصال موحد للاستفسارات في حالات الأزمات، قائلاً: "في ظلّ تشتت جهود الناس بين الاتصال بالبلدية، أو الدفاع المدني، أو الشرطة، فلا بد من وجود رقم موحد لفرز الحالات وتوجيهها إلى الجهة المختصة على الفور، ويُعدّ توعية المجتمع بهذه المعلومات أمراً بالغ الأهمية".
وشدد أيضاً على أهمية تطوير معدّات ومركبات فرق إنفاذ القانون في دبي، بما يُمكّنها من العمل بكفاءةٍ أثناء هطول الأمطار الغزيرة، لضمان سلامة مستخدمي الطرق وفرق الإنقاذ. كما دعا إلى التعامل بجدية مع التحذيرات الجوية، والاستعداد المسبق لمنع أزمات تراكم المياه، وحماية الأرواح والممتلكات.
وأخيراً، أكد الفريق ضاحي على ضرورة وضع خطط لتوعية المجتمع باتباع التعليمات الرسمية أثناء الأزمات، وقال: "يجب أن نعلم المجتمع كيفية الاستعداد للكوارث في جميع الجوانب، بما في ذلك تأمين السيارات والمنازل والسلامة الشخصية". ودعا إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتطبيق أفضل الممارسات في تصريف مياه الأمطار، وحث السلطات على وضع إجراءات فعالة للحفاظ على السلامة العامة أثناء حالات الطوارئ.