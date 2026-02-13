ضبط 14 مليون حبة كبتاغون.. تنسيق إماراتي كويتي يُسقط شبكة تهريب دولية

نجحت شرطة دبي، بالتنسيق مع سلطات مكافحة المخدرات في الكويت، في إحباط محاولة تهريب واحدة من أكبر شحنات أقراص الكبتاغون.

وتعاونت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي ونظيرتها في الكويت في عملية كبرى فككت شبكة دولية لتهريب المخدرات وأدت إلى ضبط أكثر من 14 مليون حبة كبتاغون.

واستخدمت الشبكة الإجرامية تكتيك إخفاء متطورًا بإخفاء ملايين الحبوب داخل أكياس حبوب الذرة. تم توزيع الشحنة عبر خمس حاويات في محاولة للتهرب من إجراءات التفتيش وصرف الشبهات.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

ومن خلال التحليل الاستخباراتي المفصل والتبادل المستمر للمعلومات بين السلطات الإماراتية والكويتية، تم الكشف عن خطة الشبكة وتمت مراقبة تحركات الأفراد المرتبطين بالشحنة عن كثب. وقد ساعد ذلك الفرق المتخصصة على التدخل في مرحلة حرجة ومنع العملية غير المشروعة من التقدم.

القبض على ثلاثة مشتبه بهم

بدأت فرق التحقيق عملية مراقبة واسعة النطاق بناءً على معلومات استخباراتية سرية تم تبادلها مع الكويت. تم تحديد ثلاثة مواطنين عرب على أنهم مرتبطون بالشحنة، التي وصلت عبر ميناء في دولة عربية.

نفذت فرق متخصصة عملية دقيقة، حيث ألقت القبض على المشتبه بهم الثلاثة أثناء تفريغهم للأكياس لتخزينها. وتم ضبط الكمية الكاملة من المخدرات في الموقع.

الضبط يسلط الضوء على حجم الجريمة

أسفرت العملية عن مصادرة 2 طن و250 كيلوغرامًا من أقراص الكبتاغون، بإجمالي 14,062,500 حبة. كانت المخدرات مخبأة بإحكام داخل شحنة تجارية في محاولة لإدخالها بشكل غير قانوني. ويصنف هذا الضبط ضمن أهم العمليات التي تستهدف شبكات التهريب المنظمة.

أعرب الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني لمكافحة المخدرات، عن تقديره لضباط مكافحة المخدرات في شرطة دبي ونظرائهم في الكويت على احترافيتهم ويقظتهم وتفانيهم، والتي كانت حاسمة في تفكيك الشبكة الإجرامية وإحباط خططها.