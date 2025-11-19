1.4 مليون زائر من 206 دول لـ"الشارقة للكتاب"

عكست أنماط الحضور جاذبية ديموغرافية واسعة. شكل الزوار الذين تتراوح أعمارهم بين 35-44 أكبر شريحة بنسبة 29 في المائة، تلاهم الذين تتراوح أعمارهم بين 25-34 بنسبة 28 في المائة، بينما شارك أكثر من 125,890 طالبًا في أنشطة تعليمية وأدبية وثقافية مخصصة. استخدم ما مجموعه 87,674 زائرًا النقل البحري من القصباء وأكواريوم الشارقة. ظلت معدلات الرضا مرتفعة، حيث بلغت 96.3 في المائة بين الزوار، و90.91 في المائة بين العارضين، و97.14 في المائة بين المشاركين في مؤتمر الناشرين.