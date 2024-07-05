14 رياضياً إماراتياً يشاركون في أولمبياد باريس 2024
أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية الإماراتية يوم الجمعة عن الوفد الرسمي للدولة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس. وسيكون لدى دولة الإمارات 14 رياضياً ورياضية، يرافقهم 20 فرداً من الطاقم الفني والإداري، وسيتنافسون في الفروسية والجودو والسباحة وركوب الدراجات وألعاب القوى.
وسيكون الفارس عمر المرزوقي، الذي فاز بالميدالية الفضية في قفز الحواجز الفردي في أولمبياد الشباب عام 2018 عندما كان عمره 15 عاماً فقط، بمثابة حامل علم الدولة خلال حفل الافتتاح.
والرياضيون الإماراتيون متواجدون بالفعل في باريس للتحضير للألعاب التي ستقام في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.
الزي الأبيض والأحمر
كما كشفت اللجنة الأولمبية الوطنية الإماراتية عن الزي الرسمي الذي سيرتديه الرياضيون الإماراتيون. وقالت روضة الشعفار، أحد مؤسسي شركة "فريند اوف ماين" A Friend of Mine بواسطة إكسبوز والتي صممت الزي الرسمي: "التصميم حديث وبسيط في نفس الوقت، وتم اختيار اللون الأبيض لقوته وسلامه ونقائه. يعكس هذا اللون البداية الجديدة التي سيبدأها الرياضيون".
وأضافت: "أما بالنسبة للكتابة، فقد أضفنا "الإمارات العربية المتحدة" باللون الأحمر (باللغة العربية) لتمثيل بلدنا، وهو يرمز إلى الشجاعة ويمنح الرياضيين شعوراً بالفخر أثناء ارتداء هذا الزي. وتم اختيار القماش المناسب لدرجات الحرارة المختلفة لجعل الملابس الرياضية خفيفة في الصيف وقابلة للتنفس".
البيت الإماراتي
كما سيكون لدولة الإمارات العربية المتحدة "بيت إماراتي" في أولمبياد باريس. وسيبرز تراث الدولة ويرحب بالزوار لتجربة ضيافة دولة الإمارات ا. وسيفتح أبوابه في الفترة من 27 يوليو إلى 10 أغسطس، من الساعة 10 صباحاً حتى 8 مساءً (بتوقيت باريس) والدخول مجاني. سيكون هناك مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات.
أبطال الإمارات الأولمبيون
الفروسية:
عبدالله حميد المهيري
عبدالله المري
عمر المرزوقي
محمد الهاجري
ركوب الدراجات:
صفية الصايغ
السباحة:
يوسف المطروشي
مها الشحي
ألعاب القوى:
مريم الفارس
الجودو:
(رجال)
ماجومروف ماجومروف
بنيامين نارمان
ظافر ادليف
آرام غريغوريان
النجزاري تاتا
(نحيف)
بشليت كارلود