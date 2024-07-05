14 رياضياً إماراتياً يشاركون في أولمبياد باريس 2024

كما سيكون لدولة الإمارات العربية المتحدة "بيت إماراتي" في أولمبياد باريس. وسيبرز تراث الدولة ويرحب بالزوار لتجربة ضيافة دولة الإمارات ا. وسيفتح أبوابه في الفترة من 27 يوليو إلى 10 أغسطس، من الساعة 10 صباحاً حتى 8 مساءً (بتوقيت باريس) والدخول مجاني. سيكون هناك مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات.