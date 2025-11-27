14% ارتفاع إيجارات أبوظبي مع زيادة الطلب

وفقًا لهايدر طعيمة، المدير العام ورئيس قسم أبحاث العقارات في ValuStrat، سجلت قيم الإيجارات نموًا ملحوظًا في الربع الثالث من عام 2025، حيث ارتفع مؤشر الإيجارات بنسبة 2.3 في المئة على أساس ربع سنوي و9.3 في المئة على أساس سنوي. وتفوقت إيجارات الشقق على الفلل، إذ ارتفعت بنسبة 12.8 في المئة سنويًا، بينما نمت إيجارات الفلل بمعدل 5.6 في المئة سنويًا.