14% ارتفاع إيجارات أبوظبي مع زيادة الطلب

ترتفع الإيجارات في أبوظبي بوتيرة مزدوجة الرقم مع استمرار نمو عدد السكان الوافدين الذين يستوعبون المعروض السكني الجديد، مما يدفع معدلات الشواغر إلى الانخفاض. ومع قيود المعروض وتدفق العائلات الصغيرة ووافدين آخرين، إلى جانب عدم تحقيق تسليم المشاريع للأهداف الأولية، من المتوقع أن تستمر أسعار الإيجارات في الارتفاع في العاصمة.
وفقًا لأبحاث جديدة أجرتها شركة Cavendish Maxwell، واصلت معدلات إيجار الشقق في أبوظبي ارتفاعها في الربع الثالث من عام 2025، مسجلة زيادة سنوية على مستوى المدينة بنسبة 14.2 في المئة.
قالت شركة الاستشارات العقارية في أحدث دراساتها عن سوق العاصمة الإماراتية: "إن النمو القوي في عدد السكان، وخاصة بين الوافدين وتوسع القوى العاملة، دعم الطلب القوي على الإيجارات في جميع أنحاء الإمارة. وعلى الرغم من دخول معروض جديد من الشقق إلى السوق خلال العام، فإن معدلات الاستيعاب المرتفعة أبقت مستويات الشواغر منخفضة، مما حافظ على الضغط التصاعدي على الإيجارات. ومع توقع استمرار قيود المعروض في المدى القريب، من المرجح أن ترتفع معدلات الإيجار أكثر".
وفقًا لهايدر طعيمة، المدير العام ورئيس قسم أبحاث العقارات في ValuStrat، سجلت قيم الإيجارات نموًا ملحوظًا في الربع الثالث من عام 2025، حيث ارتفع مؤشر الإيجارات بنسبة 2.3 في المئة على أساس ربع سنوي و9.3 في المئة على أساس سنوي. وتفوقت إيجارات الشقق على الفلل، إذ ارتفعت بنسبة 12.8 في المئة سنويًا، بينما نمت إيجارات الفلل بمعدل 5.6 في المئة سنويًا.
وفقًا لشركة Cavendish Maxwell، قد تختلف وتيرة النمو في جميع أنحاء المدينة اعتمادًا على تسليم المعروض الجديد وتغير تفضيلات المستأجرين.
واصلت إيجارات الفلل في أبوظبي ارتفاعها أيضًا في الربع الثالث من عام 2025، وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالًا من الشقق، مع زيادة سنوية على مستوى المدينة بنسبة 5.1 في المئة.
وأضافت: "ظل الطلب على الفلل قويًا في جميع أنحاء الإمارة، رغم اختلاف الأداء بين المجتمعات. وسجلت معظم المناطق نموًا سنويًا في الإيجارات، بينما شهدت بعض الأحياء استقرارًا نسبيًا في الإيجارات".
توقعت شركة Cavendish Maxwell أن يقوم مطورو أبوظبي بتسليم 8,000 وحدة سكنية جديدة بحلول نهاية عام 2025، مع إضافة 12,800 وحدة أخرى في عام 2026.
يُقدّر أن هناك 12,400 وحدة أخرى قيد التنفيذ لعام 2027، و21,400 وحدة لعام 2028، لكن عمليات التسليم الفعلية قد تكون أقل من التوقعات الأولية.
قال أندرو لافر، المدير المساعد في شركة Cavendish Maxwell أبوظبي: “استنادًا إلى اتجاهات التسليم الأخيرة، قد نشهد تسليم عدد أقل من العقارات المخطط لها خلال العامين المقبلين. هذا النهج التدريجي – وهو أمر معتاد تاريخيًا في أبوظبي – يسمح للسوق باستيعاب المعروض الجديد تدريجيًا ويمنع الزيادات المفاجئة في المخزون المتاح”.
قالت الشركة إن حوالي 2,700 شقة ومنزل تاون هاوس وفيلا طُرحت في سوق العاصمة الإماراتية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مع استمرار الطلب من المستخدمين النهائيين والمستثمرين.
قال حيدر طعيمة إن المعروض الجديد من المساكن ظل محدودًا، حيث تم تسليم 10.3 في المئة فقط من المخطط لعام 2025 حتى شهر سبتمبر. ومع ذلك، من المتوقع اكتمال حوالي 33,000 وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.
شهدت أبوظبي أداءً قويًا في المبيعات خلال الربع الثالث من هذا العام، مع أكثر من 6,400 صفقة لوحدات سكنية تشمل الشقق والفيلات ومنازل التاون هاوس، وكانت الصفقات المسبقة البناء هي المهيمنة. شكلت مبيعات الشقق 5,100 صفقة من إجمالي المعاملات. ارتفعت مبيعات الفيلات ومنازل التاون هاوس بنسبة 0.3 في المئة على أساس سنوي، مع قلة الإطلاقات الجديدة التي دفعت المشترين نحو الشقق.
بلغت قيمة مبيعات الوحدات السكنية 20.5 مليار درهم بين يوليو وسبتمبر، حيث شكلت المشتريات المسبقة البناء 16.3 مليار درهم من الإجمالي.
قال أندرو لافر: “نتوقع أن ترتفع أسعار البيع والإيجار أكثر في المدى القريب، رغم أن وتيرة النمو ستختلف حسب الموقع مع دخول المعروض الجديد إلى السوق”.