137 كجم: سمكة تونة عملاقة في قبضة صيادي الفجيرة

وثق مقطع فيديو شاركه حساب "الفجيرة اليوم" على إنستغرام اللحظات الدرامية لانتشال صيادين سمكة تونة عملاقة تزن 137 كيلوغراماً، وهو ما يمثل إنجازاً يدعو للفخر للإمارة وجمعية الصيادين فيها.

في المقطع، تظهر السمكة الضخمة وهي تتخبط بشراسة في الماء محاولةً الإفلات، بينما يبذل أربعة رجال قصارى جهدهم لرفعها إلى متن القارب. وحتى بعد سحبها، استمرت السمكة في المقاومة العنيفة نتيجة إخراجها من بيئتها الطبيعية.

ويبرز هذا الصيد الثمين غنى مياه الفجيرة وتنوع حياتها البحرية المزدهرة، مما يعزز سمعة الإمارة كواحدة من أفضل وجهات الصيد في دولة الإمارات. وقد شهد هذا الموسم نشاطاً مكثفاً، وأضافت هذه الصيدة النادرة مزيداً من الحماس في الأوساط البحرية.