134 ألف فتوى بدبي لتعزيز الاعتدال والتوعية الدينية

صدرت أكثر من 134 ألف فتوى في دبي خلال النصف الأول من عام 2025، من خلال دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وذلك في إطار رسالتها في تعزيز الوعي الديني وتقديم التوجيه الإسلامي المعتدل والميسر للجمهور.

صدرت الفتاوى عبر منصات متعددة، شملت الاستشارات الشخصية، وتقديم الفتاوى إلكترونيًا، وخدمات الهاتف، وجلسات الفتاوى المباشرة في المساجد والندوات. وتتوافق هذه المبادرة مع إعلان قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2025 "عامًا للمجتمع".

وبحسب دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، تناولت الفتاوى مجموعةً من المسائل الدينية والاجتماعية والأخلاقية، وأصدرها علماءٌ أكفاء، بما يتوافق مع المبادئ الإسلامية. وأوضحت الدائرة أن هذه الخدمة مصممةٌ لمعالجة القضايا المعاصرة بمنهجٍ علميٍّ متوازن.

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وتشير البيانات الرسمية إلى أن معدل الاستجابة لطلبات الفتاوى الإلكترونية بلغ 95.12% في الربع الأول و89.13% في الربع الثاني، وهو ما يعكس التزام الإدارة بتقديم الدعم في الوقت المناسب وبدقة.

قال الدكتور أحمد الحداد، مفتي عام الدولة ومدير إدارة الإفتاء، إن الفتوى ليست حكماً دينياً فحسب، بل هي شكل من أشكال التوعية والإرشاد.

قال: "هدفنا هو إصدار أحكام واضحة وموثوقة بلغة واضحة، تعكس قيم التسامح والاعتدال. نريد ربط الدين بالحياة اليومية بما يدعم تماسك المجتمع ويجنبه الفرقة والانقسام".

تتوفر الخدمة عبر قنوات متعددة، منها موقع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري الإلكتروني، والخط الساخن، وجلسات التواصل المجتمعية المفتوحة. كما تُنظم الدائرة مبادرات تواصلية لتقريب الباحثين من الجمهور مع ضمان الخصوصية والثقة.

وأكد الدكتور الحداد أن ثقة الجمهور بالخدمة هي مفتاح نجاحها. وأضاف: "الفتوى ليست مجرد إجابة، بل هي جسر بين الإيمان والحياة".