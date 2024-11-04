1300 بقرة جديدة في مزرعة مليحة لتعزيز إنتاج الحليب العضوي
استقبل مطار الشارقة الدولي، مساء السبت 2 نوفمبر، الدفعة الثانية من أبقار السلالة الأصيلة «A2A2» والبالغ عددها 1300 بقرة، لصالح مزرعة مليحة للألبان. ونظراً للطلب المتزايد على الحليب العضوي ومنتجاته، تخطط المزرعة لاقتناء 20 ألف بقرة من هذه السلالات الأصيلة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
يبدأ إنتاج حليب ميليها العضوي، الذي تم إطلاقه في أغسطس/آب، في اصطفاف السكان منذ الساعة السادسة صباحاً للحصول عليه. وإذا لم يتمكن العملاء من الوصول إلى متاجر التجزئة مبكراً بحلول الساعة العاشرة صباحاً، فإن الدفعة اليومية التي تبلغ نحو 4000 لتر عادة ما تنفد.
وتهدف الشركة إلى توسيع نطاق منتجاتها قبل عام 2025، مع خطط لإطلاق الزبادي، وحليب الأطفال المنكه، والحليب طويل الأمد، وغيرها.
مع وصول هذه الشحنة الأخيرة، وصل إجمالي عدد الأبقار في المزرعة الآن إلى 2500 بقرة. يتم تزويد جميع الأبقار بأعلاف عضوية، خالية من الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية والكائنات المعدلة وراثيًا، مما يضمن إنتاج حليب عالي الجودة.
وتأتي هذه التوسعة تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى زيادة القطيع النووي إلى 8 آلاف رأس بحلول نهاية عام 2025.
وأكد الدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء" أهمية هذه المبادرة في تلبية احتياجات السوق المحلية والخليجية.
وسلط الطنيجي الضوء على التركيز المجتمعي المتزايد على أنماط الحياة الصحية والطلب المتزايد على المنتجات العضوية، وخاصة حليب مليحة.
وأشار إلى أن جزءاً من الأعلاف العضوية يأتي من زراعة القمح في المزرعة بمنطقة مليحة، مما يدعم الزراعة المحلية.
ومن المقرر أن تستقبل المزرعة دفعة ثالثة مكونة من 1500 بقرة في بداية العام المقبل، وهو ما سيساهم في رفع القطيع إلى هدفه المتمثل في 20 ألف بقرة بحلول عام 2027.
وأعرب الطنيجي عن ثقته بأن القطيع الموسع سيلعب دوراً حاسماً في تعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات، وقال: "تعكس هذه المبادرة التزامنا بتحسين جودة الغذاء المتوفر لمجتمعنا ودعم الصحة العامة".