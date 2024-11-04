1300 بقرة جديدة في مزرعة مليحة لتعزيز إنتاج الحليب العضوي

يبدأ إنتاج حليب ميليها العضوي، الذي تم إطلاقه في أغسطس/آب، في اصطفاف السكان منذ الساعة السادسة صباحاً للحصول عليه. وإذا لم يتمكن العملاء من الوصول إلى متاجر التجزئة مبكراً بحلول الساعة العاشرة صباحاً، فإن الدفعة اليومية التي تبلغ نحو 4000 لتر عادة ما تنفد.