130 ألف درهم غرامة وسجن لسارق مكيفات بدبي

وجمع ضباط الشرطة الأدلة من مسرح الجريمة، بما في ذلك العينات الجنائية. وفي وقت لاحق، حدد المحققون المشتبه به، الذي كان يقضي بالفعل عقوبة في قضية سرقة مماثلة، كمتهم رئيسي في عملية سطو الفيلا.