الإمارات
13 نقطة تفتيش لرصد المركبات المسببة للضوضاء بدبي
ضبطت شرطة منطقة الخوانيج، الجمعة 23 مركبة و3 دراجات نارية لإصدارها أصواتاً عالية بسبب تعديلات غير قانونية
أعلنت شرطة دبي عن إنشاء 13 نقطة تفتيش في أنحاء الإمارة للتأكد من عدم إجراء أي تعديلات على المركبات من شأنها إحداث ضوضاء، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم السبت.
وتهدف نقاط التفتيش أيضًا إلى التأكد من أن أي تعديلات على المركبات لا تؤثر على سلامة وراحة مستخدمي الطريق والتحقق من سلامتهم.
أعلنت شرطة دبي، الجمعة، عن حجز 23 مركبة و3 دراجات نارية، بسبب إحداثها أصواتاً عالية وإزعاجاً في منطقة الخوانيج، بسبب إجراء تعديلات غير قانونية على المركبات، وذلك خلال 24 ساعة.
وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي، إن الإدارة حررت 24 مخالفة مرورية بحق المخالفين، وتصل قيمة الغرامة المقررة للإفراج عن المركبة المحجوزة إلى 10 آلاف درهم لكل منهم.