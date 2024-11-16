13 نقطة تفتيش لرصد المركبات المسببة للضوضاء بدبي

أعلنت شرطة دبي عن إنشاء 13 نقطة تفتيش في أنحاء الإمارة للتأكد من عدم إجراء أي تعديلات على المركبات من شأنها إحداث ضوضاء، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم السبت.