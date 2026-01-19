1.3 مليون زائر دولي لرأس الخيمة 2025

اختتمت رأس الخيمة عام 2025 بنجاح كبير، حيث استقبلت 1.3 مليون زائر قضوا ليلة واحدة — بزيادة قدرها ستة بالمائة مقارنة بالعام السابق — وسجلت نموًا بنسبة 12 بالمائة في الإيرادات السياحية، حسبما أعلنت هيئة تنمية السياحة في الإمارة.

وأشارت فيليبا هاريسون، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة ، إلى أن عام 2025 كان عامًا تاريخيًا للإمارة. "لقد نمت (رأس الخيمة) ليس فقط في الأرقام، ولكن في عمق واتساع عروضها – من الفعاليات المميزة والفنادق الجديدة إلى الشراكات العالمية الأقوى والنمو المطرد في أعداد الزوار. وبينما نتطلع إلى عام 2030، نحن ملتزمون أكثر من أي وقت مضى بتشكيل سياحة تقدم قيمة طويلة الأجل للزوار والمستثمرين ومجتمعنا."

نمو عبر الأسواق والقطاعات

جاء نجاح رأس الخيمة السياحي مدفوعًا بالأداء القوي في الأسواق المصدر الرئيسية بما في ذلك رابطة الدول المستقلة والمملكة المتحدة والهند والصين ووسط وشرق أوروبا.

تجدر الإشارة إلى أن أعداد الزوار ارتفعت بنمو ملحوظ من رومانيا (+41%)، بولندا (+22%)، أوزبكستان (+19%)، وبيلاروسيا (+26%). كما ساهمت الهند (+14%)، الصين (+19%)، المملكة المتحدة (+10%) وروسيا (+20%) في هذا النمو.

وفي الوقت نفسه، سجلت قطاعات السياحة عالية القيمة مثل الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) وحفلات الزفاف زيادة بنسبة 25 بالمائة في الإيرادات، مما يعكس جاذبية الإمارة كوجهة لفعاليات الأعمال والوجهات الفاخرة.

واصلت رأس الخيمة أيضًا تنويع محفظتها الفندقية، مع افتتاح فنادق مثل روف المرجان آيلاند وسو/ رأس الخيمة، التي تقدم تجارب جديدة مستوحاة من نمط الحياة على شاطئ البحر.

كما أعلنت العلامات التجارية الفاخرة العالمية مثل جانو، فور سيزونز، فيرمونت، تاج، و إن إتش كوليكشن عن مشاريع جديدة، مما يدعم هدف رأس الخيمة لمضاعفة عدد الغرف الفندقية بحلول عام 2030.

إنجاز في عام 2025

تم تحقيق إنجاز مهم في جزيرة المرجان من وين — أول منتجع متكامل في الإمارات العربية المتحدة — حيث وصل برجها المكون من 70 طابقًا إلى ارتفاع 283 مترًا. من المقرر افتتاحه في عام 2027، وسيضم المنتجع الوجهة الذي تبلغ تكلفته 5.1 مليار دولار 1,530 غرفة وجناحًا، و22 مطعمًا ومقهى، ومسرحًا، ومتاجر تجزئة فاخرة، ومرسى. ومن المتوقع أن يخلق أكثر من 9,000 فرصة عمل ويحفز موجة جديدة من السياحة الدولية إلى رأس الخيمة، مما يعزز بشكل كبير مكانتها العالمية وجاذبيتها الراقية.

شهد العام الماضي أيضًا تقدمًا في المشاريع الرئيسية المخطط لها. سيضم شاطئ المرجان، الذي يمتد على مساحة 85 مليون قدم مربع، 12,000 مفتاح فندقي، و22,000 وحدة سكنية، ومساحات خضراء واسعة مع الاستدامة في جوهرها. حقق مركز رأس الخيمة المركزي، وهو منطقة تجارية جديدة متعددة الاستخدامات، مبيعات كاملة لقطع الأراضي التجارية في غضون عام، مما يسلط الضوء على ثقة المستثمرين.