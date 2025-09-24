13 محتالاً إلكترونياً بـ"الإيجارات الوهمية" في قبضة شرطة الشارقة

تمكنت القيادة العامة لشرطة الشارقة من تفكيك شبكة احتيال إلكتروني، واعتقال 13 آسيوياً يشتبه تورطهم في عملية احتيال منظمة بـ«إيجارات وهمية».

وتتهم المجموعة بخداع الضحايا من خلال قوائم العقارات عبر الإنترنت، والاجتماعات المنسقة، والعقود الاحتيالية قبل سرقة الأموال وتحويلها إلى الخارج.

وكانت عملية الاحتيال تُدار عبر سبعة مراكز رئيسية. كان المشتبه بهم ينشرون إعلانات إيجار زائفة، ويتواصلون مع المستأجرين المحتملين، ويرتبون زيارات ميدانية. كما كانوا يطلبون مبالغ نقدية ويوقعون اتفاقيات احتيالية، ويختفون في النهاية بأموال الضحايا.

وفي معرض حديثه عن تفاصيل العملية، أوضح العقيد الدكتور خليفة بلحي، مدير إدارة التحقيقات والمباحث الجنائية، أن التحقيق بدأ بعد بلاغ من إحدى الضحايا بتعرضها للاحتيال عبر إعلان عقاري مزيف. وبعد تواصلها مع المحتالين ومحاولتها استئجار شقة، قامت بدفع المبلغ المطلوب وتوقيع الأوراق، إلا أن المشتبه بهم قطعوا الاتصال بها ولاذوا بالفرار.

ورغم محاولات العصابة إخفاء هويتها بتغيير أرقام هواتفها باستمرار بعد كل عملية احتيال، وغيرها من الأساليب، تمكن المحققون من تعقبهم. وقد مكّنت خبرة الهيئة في الرصد الرقمي والتحليل من تتبع أنشطتهم واعتقال جميع أفراد العصابة.

وأكد العقيد عمر أحمد بوالزود، مدير عام الأمن الجنائي والمنافذ بشرطة الشارقة، أن المشتبه بهم كانوا يعملون وفق أدوار محددة بوضوح ضمن الشبكة. وأشاد بنجاح التحقيقات بالمهارات والخبرات والتقنيات المتطورة التي استخدمها محققو الشارقة الجنائيون. وأشاد بجهود الفرق الميدانية وتفانيها، وبالقيادة الشرطية التي سخرت أحدث التقنيات لضمان السلامة العامة.

دعت شرطة الشارقة، المواطنين والمقيمين، إلى التأكد من صحة إعلانات العقارات ومصداقية أصحابها المنشورة على المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، قبل دفع أي مبالغ.

وشددوا على أهمية الامتناع عن تحويل أي مبلغ أو توقيع أي عقود دون التأكد من مصداقية العرض والأطراف المعنية. وأكدت الجهات المعنية أن الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول ضد هذه الجرائم.