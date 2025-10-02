13 سجيناً بالشارقة إلى الحرية بعد سداد مديونياتهم

بعد تسوية جميع الديون المستحقة، أعلنت شرطة الشارقة عن الإفراج عن 13 نزيلاً. وتأتي هذه المبادرة، بالتعاون مع صندوق الفرج، في إطار جهود إنسانية أوسع نطاقاً تهدف إلى دعم إعادة التأهيل والإدماج.

جاء ذلك خلال الملتقى الأسري الحادي والعشرين الذي نظمته إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة الشارقة.

قال العميد الدكتور أحمد الناعور إن الملتقى يعكس التزام شرطة الشارقة بتعزيز الروابط الأسرية وتحقيق التوازن الاجتماعي. وأضاف أن الإصلاح لا يقتصر على الإجراءات القانونية فحسب، بل يمتد إلى أبعاد نفسية واجتماعية وإنسانية.

أكد العميد عبدالله راشد العلائي أن مبادرة الإفراج تمنح النزلاء بداية جديدة، وهي خطوة إيجابية نحو بناء مستقبل أفضل، وتعزيز التماسك الأسري والاجتماعي.

كما أتاح الملتقى للنزلاء فرصة قضاء وقت ممتع مع عائلاتهم في أجواء دافئة ومطمئنة، ما يؤكد حرص شرطة الشارقة المتواصل على دمج نهج محوره الإنسان في برامجها التأهيلية.

دبي: أكثر من 6.5 مليون درهم مساعدات مالية للسجناء في النصف الأول من عام 2025 من 150 درهمًا إلى 750 درهمًا: يمكن لسكان دبي شراء منتجات يدوية الصنع من صنع النزلاء الإمارات العربية المتحدة: كيفية الحصول على تصريح زيارة للسجناء في أبوظبي