13 ساعة يعمل الخياطون في الإمارات لإنجاز طلبيات رمضان وعيد الفطر
يتسابق الخياطون في الإمارات العربية المتحدة مع الزمن لاستكمال الطلبات المعلقة والواردة لثلاثة أعياد إسلامية رئيسية. ومع الحاجة إلى الملابس لعيد الفطر، يتزايد الضغط كل عام. ويضطر الطلب المتزايد محلات الخياطة إما إلى رفض الطلبات الجديدة أو تحديد مواعيد تسليم متأخرة.
وتتطلب ثلاثة احتفالات وطقوس متتالية ارتداء ملابس مختلفة لكل مناسبة. "هاج إيليلا"، وهو تقليد للأطفال قبل شهر رمضان؛ و"المخاورة"، التي ترتديها النساء خلال الشهر الفضيل؛ وعيد الأضحى، الذي يتم الاحتفال به بأرقى الملابس، وكل منها يتطلب أنماط ملابس مختلفة.
في الإمارات العربية المتحدة، ترتدي النساء والفتيات "المخاورة" التقليدية خلال شهر رمضان، وهو شهر مقدس للمسلمين يركز على الصيام والصلاة. ويحتفل الأطفال بـ"حق الليلة" قبل رمضان بالذهاب من باب إلى باب مرتدين فساتين تقليدية جميلة، والغناء وطلب الحلوى أو المال. ثم في عيد الفطر، يرتدي الجميع أجمل ملابسهم. تحدث هذه المناسبات الثلاث على التوالي، مما يدفع النساء إلى تفصيل الملابس استعدادًا لها.
وتستعين العديد من متاجر الأقمشة بالخياطين، مما يجعل عملية الخياطة أكثر ملاءمة للعملاء. وعندما زارت صحيفة خليج تايمز متجراً للأقمشة في عجمان، ذكر الخياط محفوظ أنه لن يقبل بعد الآن طلبات جديدة لأقمشة الفساتين بسبب العدد الهائل من الطلبات الموجودة.
وأوضح أن "الناس يأتون إلى متجرنا من مختلف أنحاء دول الخليج لشراء وخياطة ملابسهم، وفي كثير من الأحيان بكميات كبيرة".
ويعمل محفوظ لمدة 11 ساعة يوميًا، ويتعامل مع عدة قطع بمفرده. يبدأ بقص وخياطة عدة أقمشة بعناية، ثم يعود في اليوم التالي لإكمال العمل.
وقال محمد رفيق، وهو خياط مقيم في دبي ويملك متجرين متجاورين للخياطة: "توقفت العديد من متاجر الخياطة عن قبول الأقمشة، لكنني لم أتوقف".
يتمتع رفيق بالقدرة على إدارة عبء العمل بفضل منشأته الواسعة وفريقه المخصص المكون من 25 موظفًا، مما يمكنه من قبول طلبات الأقمشة وتسليم الملابس الجاهزة في الموعد المحدد.
وأوضح أن الخياط يستطيع إنجاز ما يصل إلى 15 طقماً في اليوم الواحد، حيث يعمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى العاشرة مساءً (13 ساعة)، بما في ذلك فترات الراحة طوال اليوم. وأشار رفيق إلى أن أغلب عماله يعملون في كثير من الأحيان لساعات إضافية، وهو ما يساعده في الحفاظ على علاقات جيدة مع زبائنه.
وأضاف رفيق أن "الزبائن يحضرون كميات كبيرة من الأقمشة خصيصاً لشهر رمضان، حيث يحضر كل فرد عادة ما بين 11 إلى 17 قطعة لتفصيلها".
في غضون ذلك، قالت الإماراتية "خولة ح"، المقيمة في الشارقة، إنها بدأت بشراء الأقمشة في أكتوبر/تشرين الأول واستمرت في شرائها للمناسبات الخاصة وموسم الأعياد حتى ديسمبر/كانون الأول 2024. وتشتري عادة نحو 25 قطعة لإطلالاتها.
"أذهب بملابسي إلى محلات الخياطة في الذيد، التي توقفت عن قبول الملابس ابتداءً من يناير 2025، بسبب شعبيتها في خياطة المخورة"، وأضافت خولة: "بعد يناير، لا تقبل المحلات الأقمشة، أو تحددها بعد العيد".
ينتظر الكثيرون حتى اللحظة الأخيرة قبل أخذ ملابسهم إلى الخياط عندما تكون محلات الخياطة ممتلئة تقريبًا ولا يمكنها قبول قطع جديدة.
وقالت مها سهيل من دبي: «ذهبت إلى عجمان لشراء أقمشة للمخاورة لشهر رمضان وبعد عيد الفطر، واشتريت ما يقرب من 19 قطعة قماش لنفسي ولابنتيّ دفعة واحدة»، وأوضحت: «خلال شهر رمضان نجتمع في بيت العائلة، لذا أحضرت بعض المخاورة لذلك، أما الباقي فنرتديه في ثاني وثالث أيام العيد».
وقال أسد الله، صاحب محل خياطة البوشية في ديرة، والذي يبيع الأقمشة حالياً في القرية العالمية: «لا أستقبل طلبات الخياطة حالياً في ديرة لأنني أركز على بيع الأقمشة هنا في الوقت الحالي».
ومع ذلك، فهو يقبل الطلبات في متجره في القرية العالمية بسبب الطلب الكبير والضغط.
وأوضح أن بعض الزبائن يطلبون مساعدته في خياطة ملابسهم، وقال: "تلجأ العديد من النساء إليّ لخياطة ملابسهن لأن الخياطين الآخرين لم يعودوا يقبلون الملابس الجديدة، كما يخشين أن هؤلاء الخياطين قد لا يهتمون بالتفاصيل بسبب كمية الملابس الكبيرة التي يتعين عليهم التعامل معها".