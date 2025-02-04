13 ساعة يعمل الخياطون في الإمارات لإنجاز طلبيات رمضان وعيد الفطر

وأوضح أن الخياط يستطيع إنجاز ما يصل إلى 15 طقماً في اليوم الواحد، حيث يعمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى العاشرة مساءً (13 ساعة)، بما في ذلك فترات الراحة طوال اليوم. وأشار رفيق إلى أن أغلب عماله يعملون في كثير من الأحيان لساعات إضافية، وهو ما يساعده في الحفاظ على علاقات جيدة مع زبائنه.