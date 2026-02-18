13 تغييراً يجعل من رمضان في الإماراتِ تجربة لا تُنسى

بحلول الساعة 2:30 ظهرًا في فترة ما بعد الظهر الرمضانية، تبدأ ممرات المكاتب في جميع أنحاء الإمارات في الإفراغ. وبحلول غروب الشمس، تصبح الطرق المزدحمة عادة هادئة. ولكن بعد ذلك، بحلول الساعة 10 مساءً، تكون البلاد مستيقظة تمامًا والشوارع تعج بالأنشطة.