13 تغييراً يجعل من رمضان في الإماراتِ تجربة لا تُنسى

رمضان أكثر من مجرد ممارسة روحية — خلال الشهر الفضيل، يبدو أن الوقت يتباطأ، ويتكيف حول ساعات الصيام. تتخذ الحياة اليومية وتيرة أهدأ، وتتغير الروتينات، وكل شيء من أيام العمل إلى المحادثات يتدفق بين الفجر والغسق.
بحلول الساعة 2:30 ظهرًا في فترة ما بعد الظهر الرمضانية، تبدأ ممرات المكاتب في جميع أنحاء الإمارات في الإفراغ. وبحلول غروب الشمس، تصبح الطرق المزدحمة عادة هادئة. ولكن بعد ذلك، بحلول الساعة 10 مساءً، تكون البلاد مستيقظة تمامًا والشوارع تعج بالأنشطة.
رمضان لا يغير الروتينات فحسب، بل يغير إيقاع الحياة بأكمله في جميع أنحاء الإمارات. إليك 13 تغييرًا ستلاحظها على الفور:
تغلق الدوائر الحكومية أبوابها مبكرًا وتنهي المكاتب عملها في وقت مبكر. تختصر العديد من الشركات الخاصة ساعات العمل. بحلول منتصف فترة ما بعد الظهر، تبدأ المناطق التجارية في التباطؤ. إنه شعور غير عادي، ولكنه سلمي.
.
حوالي الساعة 5:45 مساءً، تبدو الطرق الرئيسية أقل ازدحامًا ويمكن رؤية سائقي السيارات يمرون بسرعة عبر الطريق. يغيب الازدحام المعتاد في ساعة الذروة ويكون العديد من السكان في منازلهم بالفعل، في انتظار الإفطار. إنها إحدى المرات القليلة في السنة التي يشعر فيها غروب الشمس بالهدوء على الطرق.
ستحتوي قاعات الطعام المزدحمة عادة في المراكز التجارية على المزيد من الكراسي الفارغة. تسدل بعض المطاعم الستائر بينما تعمل أخرى بهدوء. حتى السكان غير المسلمين يشعرون بهذا التباين.
بين الساعة 5 مساءً والمغرب، تضج محلات السوبر ماركت بالنشاط — يندفع السكان عبر الممرات بعربات مليئة بالخبز واللبن والفواكه والوجبات الخفيفة. تزداد طوابير الدفع طولاً ويحصل الناس على الضروريات في اللحظة الأخيرة قبل التوجه إلى المنزل.
قبل حوالي 30 دقيقة من غروب الشمس، تبدأ حدائق الأحياء بالامتلاء بالعائلات التي تفرد الحصائر على العشب. توضع الوجبات الخفيفة والتمر في المنتصف، جاهزة لكسر الصيام بينما يستمتع الأطفال بالهواء الطلق. عندما يبدأ الأذان، يفطر المئات معًا.
ليس فقط لصلاة التراويح ليلاً؛ صلاتا الظهر والعصر تشهدان حشودًا أكبر. يمتد ركن السيارات حول المساجد إلى ما وراء الشوارع المجاورة. حركة المصلين في المسجد واضحة منذ اليوم الأول.
بعد الإفطار والصلاة، تعود البلاد للنشاط مرة أخرى — تزداد مراكز التسوق ازدحامًا وتظل محلات السوبر ماركت نشطة. تمتلئ الكافتيريات بالناس الذين يرغبون في تناول الوجبة الأخيرة من اليوم. ليالي رمضان أطول وأكثر حيوية.
إذا مشيت في الكرامة أو ديرة أو الرولة في الشارقة بعد المغرب، ستلاحظ بسرعة كيف تتحول الشوارع إلى ساحة طعام.
الطاولات الخارجية ممتلئة، مع النادلين الذين يأخذون الطلبات باستمرار. تُعرض لوحات عروض رمضان الخاصة خارج الكافتيريات. يتوجه السكان والعائلات لتناول العشاء أو وجبات خفيفة، ويبدو أنهم يتباطأون بدلاً من التسرع.
بما أن رمضان 2026 يقع خلال الأشهر الباردة، فمن المؤكد أن محلات الشاي ستزدحم في وقت متأخر من الليل. على كوب من الكرك الساخن، يلتقي الأصدقاء لساعات في محادثات تمتد إلى ما بعد منتصف الليل.
إنه أمر بسيط، لكنه مميز وهام جدًا لسكان دبي.
تقلل المدارس من أنشطتها اللامنهجية ويعود الطلاب إلى منازلهم مبكرًا. ومع ذلك، تزداد الأنشطة المنزلية ويعيد الآباء ترتيب الروتين اليومي.
تنتشر تحيات رمضان مثل 'رمضان كريم' في جميع أنحاء المدينة، وتظهر على اللوحات الإعلانية، الدوارات، الأرصفة، شاشات المراكز التجارية، المقاهي، وحتى على هاتفك. لمدة شهر واحد، تخضع المدينة بأكملها لتحول بصري، يعكس روح الموسم المقدس.
تصبح الموسيقى أكثر هدوءًا، وتلين الأصوات، ويزداد تبادل التحايا بين الناس. تبدو الطوابير في الكافتيريات ومحلات السوبر ماركت أكثر هدوءًا، وتصبح المحادثات مع الأصدقاء والعائلة ألطف. بشكل عام، يصبح الجو في الأماكن العامة أكثر سلامًا بشكل ملحوظ.
ثم يأتي الصوت الذي ينتظره الجميع بفارغ الصبر.
قبل غروب الشمس مباشرة، يتردد دوي مدوٍ في جميع أنحاء المدينة — مدفع رمضان التقليدي الذي يعلن أن الوقت قد حان للإفطار. بالنسبة للمقيمين منذ فترة طويلة، إنها لحظة مليئة بالحنين؛ وللقادمين الجدد، إنها تجربة أولى لا تُنسى.
هذا الانفجار الوحيد المدوي يشير إلى أكثر من مجرد نهاية صيام اليوم — إنه يمثل بداية أمسية رمضانية أخرى عزيزة في الإمارات العربية المتحدة.