127 مليون دولار أرباح لولو للتجزئة في النصف الأول

قالت شركة لولو للتجزئة، أكبر شركة تجزئة متكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، يوم الأربعاء إن صافي ربحها ارتفع بنسبة 9.1 في المائة على أساس سنوي إلى 127 مليون دولار في النصف الأول من عام 2025، مدفوعة بافتتاح متاجر جديدة.
افتتحت شركة التجزئة العملاقة سبعة متاجر جديدة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، منها أربعة متاجر في يوليو. وتعتزم افتتاح تسعة متاجر أخرى هذا العام.
بلغت إيراداتها في النصف الأول من عام 2025 نحو 4.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.9%. وبلغت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في النصف الأول من عام 2025 نحو 418 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7% على أساس سنوي.
وقال سيف الدين روباوالا الرئيس التنفيذي لشركة لولو للتجزئة إن متوسط قيمة السلة وعدد العملاء والمبيعات لكل متر مربع ارتفعت بشكل إيجابي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، حيث قام 690 ألف شخص بالتسوق يوميا في متاجرها.
وأضاف: "يستمر التوسع تماشياً مع استراتيجيتنا، مع افتتاح سبعة متاجر في النصف الأول من عام 2025، وأربعة أخرى في يوليو، ليصل إجمالي عدد متاجرنا إلى 259 متجراً. ويواصل برنامج الولاء نموه، حيث انضم حوالي مليون عضو جديد خلال الربع الثاني، ليصل إجمالي عدد الأعضاء إلى 7.3 مليون عضو".
أعلنت الشركة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن توزيع أرباح مؤقتة بقيمة 98.4 مليون دولار أمريكي. وفي الربع الثاني من عام 2025، حققت الشركة إيرادات بلغت ملياري دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4.6%، مدفوعةً بنموٍّ مُقارن بنسبة 2.1%.
وواصلت التجارة الإلكترونية زخم نموها في الربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 43 في المائة إلى 108 ملايين دولار، وهو ما يعادل 5.6 في المائة من إيرادات التجزئة.
وسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، أكبر أسواق اللولو، نمواً في الإيرادات بنسبة 9.4% في الربع الثاني من عام 2025، حيث كان العنصر الرئيسي هو الطلب القوي المستمر على الأغذية الطازجة في المنطقة، والذي تم الاستفادة منه من خلال عروض اللولو متعددة القنوات.
وفي المملكة العربية السعودية، ارتفعت إيراداتها بنسبة 3.8 في المائة في الربع الثاني من عام 2025.
في غضون ذلك، واصلت الكويت أداءها القوي، مسجلةً نموًا في الإيرادات بنسبة 4.9% في الربع الثاني من عام 2025. وفي أسواق أخرى، ارتفعت الإيرادات في قطر بنسبة 0.1%، بينما انخفضت الإيرادات في عُمان بنسبة 1% نتيجةً لثبات مبيعات السوبر ماركت.
خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥، افتتحت لولو هايبر ماركت ومتجرًا للتجزئة السريعة، وكلاهما في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أضاف هذا مساحة إجمالية للتجزئة قدرها ٩,٢٤٥ مترًا مربعًا، ليصل إجمالي مساحة التجزئة لدى لولو إلى ١.٣٥ مليون متر مربع. ويشمل ذلك ١٢٠ هايبر ماركت، و١١٢ متجرًا للتجزئة السريعة، و٢٤ ميني ماركت.
تم إغلاق متجر إكسبريس صغير في دبي خلال الربع.
وتظل خطة الطرح لهذا العام على المسار الصحيح، حيث تتوقع الشركة افتتاح إجمالي 20 متجرًا في عام 2025.