127 مليون دولار أرباح لولو للتجزئة في النصف الأول

وأضاف: "يستمر التوسع تماشياً مع استراتيجيتنا، مع افتتاح سبعة متاجر في النصف الأول من عام 2025، وأربعة أخرى في يوليو، ليصل إجمالي عدد متاجرنا إلى 259 متجراً. ويواصل برنامج الولاء نموه، حيث انضم حوالي مليون عضو جديد خلال الربع الثاني، ليصل إجمالي عدد الأعضاء إلى 7.3 مليون عضو".