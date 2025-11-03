1200 متسلقاً يرفعون علم الإمارات على قمة جبل جيس احتفالاً بيوم العلم

تجمّع أكثر من 1200 متسلق من مختلف أنحاء دولة الإمارات وخارجها في جبل جيس بإمارة رأس الخيمة للاحتفال بـيوم العلم الإماراتي، في مشهد مفعم بالفخر الوطني والتبادل الثقافي.
وبينما رفرف علم الإمارات بفخر على ارتفاع 1900 متر فوق مستوى سطح البحر، احتفل المشاركون بيوم جمع بين متعة المغامرة وروح الانتماء الوطني. وقد وصف العديد منهم هذه التجربة بأنها لا تُنسى، مليئة بالإثارة والمعنى.
قال إبراهيم عبد الله جمعة الصالحي من فريق أمجاد السويق للمغامرات في سلطنة عمان: "نحب المشاركة في جميع أنواع المسارات، وخاصة الجبلية. في كل مرة تصلنا دعوة، نشارك فوراً."
سافر ثلاثة عشر عضواً من فريقه من سلطنة عمان إلى رأس الخيمة للمشاركة في رحلة التسلق.
كما شارك متسلقون هنود مقيمون في دبي في الاحتفال. وقال سوكيش كومار من فريق A4 Adventure: "كانت تجربة مميزة بالفعل."
وأضاف: "عادةً ما نتسلق كفريق خاص بنا، لكن هذه المرة كنا جزءاً من فعالية تُنظمها الحكومة لرفع علم الإمارات معاً. كانت الأجواء مدهشة."
وجاء بعض المشاركين مع أفراد عائلاتهم القادمين من الهند، ما أتاح لهم فرصة فريدة لاكتشاف الطبيعة الجبلية الخلابة في دولة الإمارات للمرة الأولى.
شاهد الفيديو أدناه:
قاد المتسلقين إلى القمة الدليل الجبلي المقيم في رأس الخيمة حازم سعيد الحبسي، الذي أشار إلى ضخامة الحدث قائلاً: "وصلنا إلى القمة مع أكثر من ألف مشارك. كانت واحدة من أكبر فعاليات التسلق في الشرق الأوسط، وقد وصل الجميع بسلام وسعادة." وأضاف أن لحظة رفع العلم على القمة كانت مؤثرة وملهمة، وجسّدت روح المجتمع حيث احتفل الجميع جنباً إلى جنب.
وأشار الحبسي أيضاً إلى تزايد شعبية رياضة التسلق في الإمارات، مؤكداً أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دوراً كبيراً في تعريف الناس بجمال المناظر الطبيعية في الدولة. وقال: "عندما يرى الناس هذه الإطلالات الجبلية المذهلة على الإنترنت، لا يصدقون أنها في الإمارات. ومن هنا بدأنا نشجع المزيد من الأشخاص على الاستكشاف."
أُقيمت فعالية نحو قمة الوطن في الأول من نوفمبر بتنظيم من مجلس شباب رأس الخيمة بالتعاون مع وزارة الرياضة، واتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وفريق ATC Adventures، وحازم فزاع.
وقالت رجاء عرفات، عضو فريق ATC Adventures وإحدى منسقات الحدث، إن الفعالية "جمعت مشاركين من جنسيات مختلفة في تجربة فريدة من نوعها."
وأشارت إلى أن المسار، الذي بلغ طوله 8 كيلومترات، تضمن صعوداً لمسافة 4 كيلومترات نحو القمة، وتمت إدارته بعناية لضمان سلامة الجميع. وأضافت أن حمل العلم أثناء النزول من الجبل كان شعوراً لا يوصف، يملؤه الفخر والانتماء لكل مشارك.
أضفت الفنانة خلود الحمادي، المقيمة في الشارقة، لمسة فنية على الاحتفال من خلال تقديم لوحة فنية لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تقديراً لدعمه لمبادرات التسلق والأنشطة الثقافية في الإمارة.
وجسدت اللوحة روح الحدث بشكل مثالي، محتفية بروح المغامرة والارتباط العميق بتراث الإمارات.
لم يكن تسلق يوم العلم في جبل جيس احتفاءً بجمال الطبيعة في الإمارات فحسب، بل أيضاً بروح الوحدة الراسخة لديها. فمن المغامرين المخضرمين إلى المتسلقين المتحمسين والفنانين، اجتمع الجميع في احتفال نابض بالفخر الوطني وروح المجتمع، ليؤكد الحدث على تنامي حب المغامرة في دولة الإمارات وقوة الأنشطة الخارجية في توحيد الناس من مختلف أنحاء المنطقة وخارجها.