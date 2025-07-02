1200 عمود إنارة جديد برأس الخيمة لتعزيز السلامة العامة

أطلقت دائرة الخدمات العامة في حكومة رأس الخيمة مشروعًا توسعيًا هامًا لشبكة إنارة الشوارع، يغطي أكثر من 40 كيلومترًا من طرق الإمارة. وتشمل المبادرة تركيب أكثر من 1200 عمود إنارة جديد في مناطق الظيت الجنوبي، وسيح العريبي، والحمرانية، مما يُحسّن البنية التحتية للإنارة بشكل ملحوظ في العديد من المناطق السكنية المتنامية.

ويأتي هذا التوسع واسع النطاق في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لدعم التنمية الحضرية وتعزيز السلامة العامة، لا سيما في ظل النمو السكاني المتزايد في رأس الخيمة وزيادة عدد المركبات.

في منطقة الظيت الجنوبي، وهي منطقة سكنية ومحورية حيوية، يجري تركيب 844 عمود إنارة على طول 27.5 كيلومتر من الطريق. ومن المتوقع أن تُحسّن هذه الإضافة الرؤية الليلية بشكل ملحوظ، وتعزز السلامة لكل من السكان والسائقين في المنطقة.

في سيح العريبي، سيغطي تركيب 259 عمود إنارة شوارع 8.8 كيلومتر من الطرق. يدعم هذا التطوير نمو البنية التحتية في المنطقة، ويضمن بقاء المنطقة مضاءة جيدًا وآمنة خلال ساعات الليل.

يشمل مشروع التوسعة أيضًا منطقة الحمرانية، حيث يجري تركيب 110 أعمدة إنارة على طول 4 كيلومترات من الطرق. ورغم صغر نطاق المشروع، إلا أنه يلعب دورًا محوريًا في تحديث البنية التحتية للمنطقة والمساهمة في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة.

تعكس هذه المبادرة الشاملة لإنارة الشوارع استراتيجية رأس الخيمة الشاملة لتعزيز البنية التحتية والخدمات العامة في جميع أنحاء الإمارة. ومن خلال الاستثمار في شبكات الإنارة، لا تقتصر جهود الحكومة على تحسين السلامة فحسب، بل تُهيئ أيضًا بيئة أكثر ملاءمة للعيش وسهولة الوصول للسكان.

وأكدت دائرة الخدمات العامة التزامها بمواصلة تنفيذ مثل هذه المشاريع بما يتماشى مع رؤية الإمارة نحو النمو الحضري الذكي والاستدامة وتحسين جودة الحياة للجميع.